Вели себя агрессивно и матерились: двух пьяных россиян сняли с авиарейса Алматы-Астана

Аэропорт Алматы. Архивное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Двух граждан Российской Федерации сняли с авиарейса Алматы-Астана - мужчины были пьяны, вели себя агрессивно и матерились, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как уточнили в ведомстве, сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту Алматы по акту представителя авиакомпании AirAstana переданы двое пассажиров.

По информации полицейских, задержанные во время посадки на авиарейс сообщением Алматы – Астана вели себя агрессивно и выражались нецензурной бранью в адрес бортпроводников.

В ходе проверки выяснилось, что 34-летние россияне были в нетрезвом состоянии - по результатам медицинского освидетельствования у них выявлена средняя и легкая степень алкогольного опьянения.

В отношении правонарушителей составлены два административных материала по статьям КоАП РК- по статье 440 "Распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" и статье 434 "Мелкое хулиганство" и наложен штраф в размере 5 МРП (17 тыс. тенге).

Материал по мелкому хулиганству направили в СМАС Алматы для принятия процессуального решения.

Отметим, что в Казахстане был увеличен штраф за мат в общественном месте.

С 6 марта в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточается наказание за нецензурную брань.

Так, наказание за нецензурную брань и мелкое хулиганство в стране изменилось.

Если раньше за эти правонарушения налагался штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) или арест до 15 суток, то в новой редакции закона размер штрафа составит 20 МРП (69 тысяч тенге) либо арест от 5 до 30 суток.

Ранее в МВД сообщали, что за мат в соцсетях будут штрафовать, если это было сделано с проявлением неуважения к окружающим и с целью нарушить спокойствие граждан. Также там сообщили, что к адмответственности могут привлечь за нецензурные выражения на любом языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013978-veli-sebya-agressivno-i-materilis-dvuh-pyanyh-rossiyan-snyali-s-aviareysa-almaty-astana/