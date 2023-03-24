Пропавшую мать троих детей нашли в Акмолинской области

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Мать троих детей пропала в Косшы. Женщина не возвращалась домой на протяжении 10 дней, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, 20 марта в полицию Косшы поступило заявление горожанина об оказании содействия в поисках супруги, которая в течение недели не возвращалась домой.

По словам мужчины, его 34-летняя жена 12 марта около 23 часов вышла с работы, но домой не пришла. При этом женщина является матерью троих несовершеннолетних детей.

Стражи порядка организовали поиски и установили очевидцев, которые видели пропавшую в день исчезновения, были опрошены ее друзья и знакомые.

В течение двух дней полицейские провели комплекс мероприятий, в результате чего 22 марта женщина была найдена в одной из квартир жилого массива "Лесная поляна".

В настоящее время подразделением ювенальной полиции мать троих детей взята на профилактический учет и контроль как родитель, не исполняющий свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, а также отрицательно влияющий на их поведение.

Правоохранители отмечают, что проведение самостоятельных поисков не всегда дает положительные результаты и снижает шансы найти человека по "горячим следам" стражами порядка и волонтерами. Как правило, гражданам лучше сразу обращаться в полицию (по месту жительства или исчезновения человека) и написать заявление о пропаже.

Вне зависимости от того, сколько времени прошло после исчезновения, сотрудники обязаны принять заявление. Отсутствие фотографии пропавшего и исчезновение на территории обслуживания другого органа внутренних дел не является основанием для отказа в приеме обращения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013906-propavshuyu-mat-troih-detey-nashli-v-akmolinskoy-oblasti/