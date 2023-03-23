Учеников пяти школ в Атырау переведут на дистанционку

Парты с компьютерами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Атырау учащихся пяти средних школ с четвертой четверти переведут на дистанционное обучение в связи с предстоящим капитальным ремонтом, передает МИА "Казинформ".

По сообщению городского отдела образования, ученики школ №13, 31, 19, 22, 27 будут учиться дистанционно с начала четвертой четверти. В этих образовательных учреждениях на этот год запланирован капитальный ремонт.

Отмечается, что на данное время уже заключены договоры с подрядными организациями и начаты подготовительные работы. Сами ремонтные работы будут запущены в конце марта 2023 года. Предполагается, что ремонт продлится от трех до шести месяцев.

"Работы будут выполняться по утвержденным ПСД с привлечением организаций авторского и технического надзора. Если начать ремонт школ на летних каникулах, то есть риск не успеть завершить работы до начала нового учебного года 1 сентября 2023 года", – сообщили агентству в городском отделе образования.

Как не навредить здоровью на дистанционном обучении

Добавим, что, согласно информации на сайте Электронного правительства, из-за долгого нахождения за компьютером могут появиться остеохондроз и искривление позвоночника.

Экран видеомонитора должен находиться на расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм от глаз пользователя с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов. Основные размеры рабочего места при работе с компьютерами высота края стола и высота пространства для ног должны соответствовать росту.

Не рекомендовано использовать в качестве сидения табуретки или скамейки. Во время работы за ноутбуком и компьютером важно не горбиться. Одной из причин развития искривления позвоночника является не соблюдение правильной осанки, как во время учебы, работы за столом, так и при ходьбе.

Требования к длительности занятий с компьютерами и ноутбуками

Частая работа за компьютером в раннем возрасте может оказать негативное влияние на мышцы, управляющие глазами, в результате чего ребенку очень трудно будет концентрировать зрение на определенном предмете, особенно в таких занятиях, как чтение. Если это произойдет, придется ходить в очках.

Общие рекомендации: детям с 3-х до 5-ти лет – не более 15-ти минут использования гаджетов в сутки.

Непрерывная длительность занятий в дошкольных организациях и школах непосредственно с компьютерами и ноутбуками в течение учебного часа соответствует:

дошкольных организациях и 1 классах – не более 15 минут;

2-3 классах – не более 20 минут;

4-5 классах – не более 25 минут;

6-8 классах – не более 30 минут;

9-11 (12) классах – не более 35 минут.

Профилактические мероприятия при работе с компьютерами и ноутбуками

Продолжительность непосредственной работы с компьютерами, ноутбуками, планшетами рекомендуется не более 2 часов.

В период работы проводятся профилактические мероприятия: упражнения для глаз через каждый 20-25 минут и физкультурная пауза через 45 минут во время перерыва.

Занятия с компьютерами, ноутбуками, планшетами не проводятся за счет времени, отведенного для сна, дневных прогулок и оздоровительных мероприятий.

Одновременное использование одного компьютера, ноутбука, планшета двумя и более людьми, независимо от возраста не рекомендуется.

Перед началом работы и после каждого академического часа занятий осуществляют сквозное проветривание.

В качестве источников света при искусственном освещении используются люминесцентные лампы. В светильниках местного освещения допускается применение ламп накаливания, в том числе энергосберегающие.

Не забывайте есть. Работа или игра за компьютером нередко поглощает все внимание человека. Находясь мыслями там, в мониторе, человек забывает обо всем, в том числе об обеде, работают впроголодь весь день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013834-uchenikov-pyati-shkol-v-atyrau-perevedut-na-distantsionku/