Какая погода ожидается на Наурыз в Казахстане, рассказали синоптики

Наурыз. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается с 18 по 24 марта в Казахстане - жителям некоторых регионов пообещали осадки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромет".

Как прогнозируют синоптики, 18-19 марта на севере, востоке, в центре, в течение периода на юге, юго-востоке Казахстана, с прохождением фронтальных разделов, прогнозируются осадки в виде дождя и снега, в южной половине страны – дождь.

Сильные осадки пообещали ночью 19 марта в горных районах Алматинской и Жетысуской областей. По этой причине там ожидается формирование склонового стока.

Согласно прогнозу, 21 марта в Улытауской и Павлодарской, с 22 марта в Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях ожидается постепенное повышение дневных температур до 3-13 тепла.

А уже 22-24 марта на территорию северных регионов будет смещаться ложбина северного циклона, с которой ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Отметим, что в некоторых регионах сохраняется опасность паводков. На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуироваться по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи. Что делать при угрозе затопления и эвакуации

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости - забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013424-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-na-nauryz-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/