Угроза подтоплений и схода лавин: в областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
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В субботу, 18 марта, в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, в том числе и из-за угрозы подтоплений. Об этом сообщается на сайте госметеослужбы "Казгидромет".
Так, об угрозе подтоплений предупреждают жителей Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайская областей. В этих регионах с 18 по 19 марта из-за повышения температуры и осадков возможно подтопление населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения талыми водами.
На юге Костанайской области, а именно в Наурзумском, Жангельдинском, Амангельдинском районах и городе Аркалык, продолжится интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений, подъем уровней воды рек, возможны разливы.
Такой же прогноз синоптики дают и в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. Жителей предупреждают о возможных разливах рек и подтоплениях.
Тем временем на юге в страны, в Алматинской области, возможен сход лавин. С 18 по 20 марта из-за неустойчивого состояния и большой высоты снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Казахстанцев просят воздержаться от походов в горы.
Кроме того, еще в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение по разным причинам:
- в Алматинской, Акмолинской и Павлодарской области, а также в Алматы ожидается туман и сильный ветер;
- в Кызылординской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с;
- в Мангистауской области прогнозируют пыльную бурю;
- в Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с;
- в Костанайской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед.
Как вести себя при паводке
На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.
В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помещение, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.
Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.
Населению, проживающему и работающему вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.
При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуироваться по заранее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и ценные вещи.
Что делать при угрозе затопления и эвакуации
На сайте ДЧС Акмолинской области сообщается, что, получив предупреждение об угрозе затопления, казахстанцам следует сообщить об этом близким, соседям, оказать помощь престарелым и больным. В информации будет указано о времени и границах затопления, также будут даны рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
- закрыть окна и двери, при необходимости - забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.
Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:
- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
- комплект одежды и обуви по сезону;
- запас продуктов питания на несколько дней.
Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013391-ugroza-podtopleniy-i-shoda-lavin-v-oblastyah-kazahstana-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/