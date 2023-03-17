Угроза подтоплений и схода лавин: в областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Подтопление двора. Иллюстративное фото: ДЧС Алматы

В субботу, 18 марта, в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, в том числе и из-за угрозы подтоплений. Об этом сообщается на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Так, об угрозе подтоплений предупреждают жителей Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайская областей. В этих регионах с 18 по 19 марта из-за повышения температуры и осадков возможно подтопление населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения талыми водами.

На юге Костанайской области, а именно в Наурзумском, Жангельдинском, Амангельдинском районах и городе Аркалык, продолжится интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений, подъем уровней воды рек, возможны разливы.

Такой же прогноз синоптики дают и в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. Жителей предупреждают о возможных разливах рек и подтоплениях.

Тем временем на юге в страны, в Алматинской области, возможен сход лавин. С 18 по 20 марта из-за неустойчивого состояния и большой высоты снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Казахстанцев просят воздержаться от походов в горы.

Кроме того, еще в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение по разным причинам:

в Алматинской, Акмолинской и Павлодарской области, а также в Алматы ожидается туман и сильный ветер;

области, а также в ожидается туман и сильный ветер; в Кызылординской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с;

областях, а также в ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с; в Мангистауской области прогнозируют пыльную бурю;

области прогнозируют пыльную бурю; в Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с;

области ожидаются гололед, низовая метель, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с; в Костанайской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуироваться по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Что делать при угрозе затопления и эвакуации

На сайте ДЧС Акмолинской области сообщается, что, получив предупреждение об угрозе затопления, казахстанцам следует сообщить об этом близким, соседям, оказать помощь престарелым и больным. В информации будет указано о времени и границах затопления, также будут даны рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости - забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013391-ugroza-podtopleniy-i-shoda-lavin-v-oblastyah-kazahstana-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/