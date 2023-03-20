Девушки делают комплименты, мужчины ревнуют: как живут самые высокие батыры в Казахстане

Батыры. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Высокие батыры в национальных костюмах уже буквально стали визитной карточкой нашей страны. Они привлекают внимание абсолютно любой аудитории - люди стараются сделать с ними фото, передает NUR.KZ.

Батыры и девушки в национальных нарядах стали появляться на различных мероприятиях не только в Алматы и других городах Казахстана, но и во всем мире. С ними фотографируются, высказывают свое изумление, делают комплименты и даже выражают сомнение в подлинности столь серьезных габаритов.

Бекторе - один из участников этно-проекта "Орда". Молодой человек учился на юриста в вузе, когда узнал, что в проект требуются молодые люди с его физическими данными. Пройдя кастинг, он стал работать на мероприятиях со своими коллегами, и уже является "старожилом" - его стаж составляет порядка 4 лет.

Бекторе. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Суть работы батыра заключается не только в том, чтобы носить национальный костюм. На самом деле, это большая ответственность, так как это не только внешнее проявление, но и внутреннее: в жизни мы стараемся соответствовать этому образу.

Быть батыром - в моем понимании - это служить своей стране, уметь брать на себя ответственность, заботиться о своей семье, быть патриотом, знать свою историю, чтить традиции", – говорит Бекторе.

Тем не менее эффект, производимый его внешностью на окружающих, не может не льстить.

Бекторе. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мне нравится видеть эмоции людей просто от того, что они фотографируются с нами, их изумление. Мне нравится приносить удовольствие, счастье людям. Конечно, бывают необычные комментарии от гостей, особенно, от представительниц прекрасного пола. Могут сказать: "Заберите нас с мероприятия". Вроде в виде шутки, но с нотками откровенности", – говорит парень.

Батырам делают и другие предложения - например, работать телохранителем или сопровождать VIP-гостей. Девочки в проекте, как правило, - успешные модели, которые выступают на масштабных показах.

Бекторе помогает Нариману одеваться. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Высокий рост, к слову, один из важных критериев. У Бекторе он составляет 195 см. Его напарник Нариман и вовсе - самый высокий человек в проекте. Его даже называют Тобе, а рост парня равняется 207 см. Он признается, что в его семье все могут похвастать физическими данными - к примеру, рост папы - 198 см. А дедушка Наримана и вовсе достигал 220 см в высоту.

Конечно, такой рост влечет за собой некоторые трудности - например, при перелете в самолете или при поездке в автобусе или микроавтобусе. Но все это - мелочи по сравнению с любимой работой.

Элементы костюма. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Наримана в проект привела мама, когда ему было 16 лет. Тогда юноша был вынужден уделить время учебе, а полноценная работа началась пару лет назад.

"Недавно был интересный случай: мы находились в ресторане на международной встрече послов, и маленькая девочка - дочка ведущей мероприятия - принесла нам рисунок, где нарисовала нас. Это было очень приятно. В работе самое теплое - детский взгляд, искренность, когда чувствуешь себя персонажем сказки", – делится Нариман.

Ребята признаются, что видят к себе повышенное внимание со стороны женского пола, а мужчины порой смотрят с неприязнью - особенно когда приходится фотографировать свою спутницу в компании батыров.

Элементы костюма. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бывает, что кто-то сомневается - правда ли парни такие высокие или прибегают к каким-то уловкам.

"Самый часто задаваемый вопрос - есть ли у нас высокие каблуки. На самом деле, каблуки на обуви - совершенно обычные, 2-3 см максимум. Просто визуально мы из-за костюмов и головного убора кажемся чуть больше и выше, но буквально на несколько см. Но это точно не "искусственный" рост", – делится Бекторе.

Один из важных критериев - умение надевать костюм. Каждый из них весит порядка 8 кг, а, к примеру, к женским костюмам "Самрук" прилагаются еще и деревянные крылья. По словам девушек, в них нелегко стоять длительное время и довольно тяжело ходить, особенно если дует ветер. Но такие крылья создают поистине сказочный образ.

Девушки в костюме "Самрук". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как рассказывает художественный руководитель этно-проекта "Орда", Кабжан Сулейменов, в коллективе сейчас трудятся 18 человек - 12 батыров и шесть девушек. Началось все в 2010 году с первой коллекции костюмов "Сарбаз". Всего в год добавляется два новых костюма.

Поначалу было сложно создать концепцию костюмов, разработать их дизайн и даже найти поставщиков необходимых материалов. Сейчас все вопросы решены, а контакты с поставщиками налажены.

Этно-проект. Фото: из архива администрации проекта

"Наша задача - привлечь интерес к нашей культуре, причем не только иностранцев, но и местных жителей. Выбирая, к примеру, девушек на проект, мы стараемся, чтобы все они были разными, чтобы у каждой была изюминка.

Парни должны быть брутальными, иметь хорошие физические данные. Также мы проводим обучение владению саблей - чтобы батыры могли не просто стоять, а показать какие-то номера", – говорит Кабжан.

Батыры и девушки на мероприятии в России. Фото: из архива администрации проекта

Часто ребята выступают на тоях, сундет-тоях, тусау кесу, работают на международных и местных выставках, встречают иностранные делегации и даже ездят по миру по приглашению корпоративных заказчиков. А недавно батыры вернулись из Таиланда.

Везде они видят дружеское к себе отношение и восхищенные взгляды. Ребят уже стали узнавать и без образов батыра и даже подвозят бесплатно в такси.

Батыры. Фото: из архива администрации проекта

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013363-devushki-delayut-komplimenty-muzhchiny-revnuyut-kak-zhivut-samye-vysokie-batyry-v-kazahstane/