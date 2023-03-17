Какие автомобили похищают у казахстанцев чаще всего, ответили в МВД
Опубликовано:
В МВД озвучили данные анализа по наиболее похищаемым автотранспортным средствам, а также рассказали, как предотвратить кражу своего авто, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
В полиции рассказали, что противодействие угонам авто у граждан является одной из приоритетных задач для сотрудников МВД.
"С учетом специфики преступлений оперативными сотрудниками выявляются возможные места хранения ("отстоя"), сбыта и разукомплектования похищенного", – говорится в сообщении.
В результате ежедневно проводимых оперативно-розыскных мероприятий, как сообщили в МВД, в прошлом году за совершение краж и угонов задержано более тысячи лиц, в том числе 40 преступных групп. А с начала текущего года привлечено к ответственности 140 человек и две преступные группы.
Основными причинами и условиями способствующими кражам и угонам автотранспортных средств можно выделить:
- отсутствие охранных сигнализаций (в 70% случаев угонов сигнализация отсутствовала);
- оставление автотранспорта на длительное время без присмотра;
- покупка "криминальных" и имеющих ограничения автомашин у "продавцов" стран СНГ.
К наиболее похищаемым автотранспортным средствам, согласно анализу, проведенному в течение 5 лет, относятся:
- автомобили российского производства всех марок – 73%;
- Toyota – 13%;
- Mazda – 5 %;
- Nissan – 3%;
- Audi, Hyundai и Lexus – по 2%.
Для сохранности своего автомобиля МВД рекомендует соблюдать самые простые нормы безопасности:
- никогда не оставлять автомашину с открытыми дверями и ключами в замке зажигания;
- при парковке автомобиля на ночь пользоваться гаражом или охраняемой парковкой;
- оборудовать ТС противоугонными комплексами, включающими в себя электронные и механические противоугонные устройства и GPS-маяки;
- не оставлять документы и ценные вещи в салоне автомобиля;
- при покупке автомобиля с регистрацией другого государства, проверить авто на чистоту по имеющимся данным через услуги, предоставляемые различными сайтами.
Ранее в Алматы за угон дорогостоящего автомобиля осудили уроженца ВКО. Транспортное средство угнали со стоянки в августе прошлого года.
На сайте gov.kz сообщается, что при угоне автомобиля необходимо предоставить полиции следующую информацию:
- подтвердить свое право на машину, то есть что именно вы являетесь потерпевшим в преступлении;
- описать признаки автомобиля, которые помогут его найти.
Среди признаков автомобиля нужно указать:
- регистрационные данные и внешнее описание;
- количество бензина в баке;
- установленные противоугонные средства;
- пробег;
- секретные метки, нанесенные владельцем и агрегаты или места, на которых они нанесены;
- особые приметы (описать салон автомобиля, личные вещи, которые в нем лежали).
После подачи заявления необходимо ждать результатов расследования.
При этом угоном автомобиля подразумевают два преступления:
- угон без цели хищения (например, "покататься" или использовать как транспорт при совершении другого преступления);
- кража (тайное хищение машины в корыстных целях).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013322-kakie-avtomobili-pohischayut-u-kazahstantsev-chasche-vsego-otvetili-v-mvd/