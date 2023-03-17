Какие автомобили похищают у казахстанцев чаще всего, ответили в МВД

Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: pixabay.com

В МВД озвучили данные анализа по наиболее похищаемым автотранспортным средствам, а также рассказали, как предотвратить кражу своего авто, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В полиции рассказали, что противодействие угонам авто у граждан является одной из приоритетных задач для сотрудников МВД.

"С учетом специфики преступлений оперативными сотрудниками выявляются возможные места хранения ("отстоя"), сбыта и разукомплектования похищенного", – говорится в сообщении.

В результате ежедневно проводимых оперативно-розыскных мероприятий, как сообщили в МВД, в прошлом году за совершение краж и угонов задержано более тысячи лиц, в том числе 40 преступных групп. А с начала текущего года привлечено к ответственности 140 человек и две преступные группы.

Основными причинами и условиями способствующими кражам и угонам автотранспортных средств можно выделить:

отсутствие охранных сигнализаций (в 70% случаев угонов сигнализация отсутствовала);

оставление автотранспорта на длительное время без присмотра;

покупка "криминальных" и имеющих ограничения автомашин у "продавцов" стран СНГ.

К наиболее похищаемым автотранспортным средствам, согласно анализу, проведенному в течение 5 лет, относятся:

автомобили российского производства всех марок – 73%;

Toyota – 13%;

Mazda – 5 %;

Nissan – 3%;

Audi, Hyundai и Lexus – по 2%.

Для сохранности своего автомобиля МВД рекомендует соблюдать самые простые нормы безопасности:

никогда не оставлять автомашину с открытыми дверями и ключами в замке зажигания;

при парковке автомобиля на ночь пользоваться гаражом или охраняемой парковкой;

оборудовать ТС противоугонными комплексами, включающими в себя электронные и механические противоугонные устройства и GPS-маяки;

не оставлять документы и ценные вещи в салоне автомобиля;

при покупке автомобиля с регистрацией другого государства, проверить авто на чистоту по имеющимся данным через услуги, предоставляемые различными сайтами.

Ранее в Алматы за угон дорогостоящего автомобиля осудили уроженца ВКО. Транспортное средство угнали со стоянки в августе прошлого года.

На сайте gov.kz сообщается, что при угоне автомобиля необходимо предоставить полиции следующую информацию:

подтвердить свое право на машину, то есть что именно вы являетесь потерпевшим в преступлении;

описать признаки автомобиля, которые помогут его найти.

Среди признаков автомобиля нужно указать:

регистрационные данные и внешнее описание;

количество бензина в баке;

установленные противоугонные средства;

пробег;

секретные метки, нанесенные владельцем и агрегаты или места, на которых они нанесены;

особые приметы (описать салон автомобиля, личные вещи, которые в нем лежали).

После подачи заявления необходимо ждать результатов расследования.

При этом угоном автомобиля подразумевают два преступления:

угон без цели хищения (например, "покататься" или использовать как транспорт при совершении другого преступления);

кража (тайное хищение машины в корыстных целях).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013322-kakie-avtomobili-pohischayut-u-kazahstantsev-chasche-vsego-otvetili-v-mvd/