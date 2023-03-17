KZ

Какие автомобили похищают у казахстанцев чаще всего, ответили в МВД

Опубликовано:

Мужчина управляет автомобилем
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: pixabay.com

В МВД озвучили данные анализа по наиболее похищаемым автотранспортным средствам, а также рассказали, как предотвратить кражу своего авто, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В полиции рассказали, что противодействие угонам авто у граждан является одной из приоритетных задач для сотрудников МВД.

"С учетом специфики преступлений оперативными сотрудниками выявляются возможные места хранения ("отстоя"), сбыта и разукомплектования похищенного", – говорится в сообщении.

В результате ежедневно проводимых оперативно-розыскных мероприятий, как сообщили в МВД, в прошлом году за совершение краж и угонов задержано более тысячи лиц, в том числе 40 преступных групп. А с начала текущего года привлечено к ответственности 140 человек и две преступные группы.

Основными причинами и условиями способствующими кражам и угонам автотранспортных средств можно выделить:

  • отсутствие охранных сигнализаций (в 70% случаев угонов сигнализация отсутствовала);
  • оставление автотранспорта на длительное время без присмотра;
  • покупка "криминальных" и имеющих ограничения автомашин у "продавцов" стран СНГ.

К наиболее похищаемым автотранспортным средствам, согласно анализу, проведенному в течение 5 лет, относятся:

  • автомобили российского производства всех марок – 73%;
  • Toyota – 13%;
  • Mazda – 5 %;
  • Nissan – 3%;
  • Audi, Hyundai и Lexus – по 2%.

Для сохранности своего автомобиля МВД рекомендует соблюдать самые простые нормы безопасности:

  • никогда не оставлять автомашину с открытыми дверями и ключами в замке зажигания;
  • при парковке автомобиля на ночь пользоваться гаражом или охраняемой парковкой;
  • оборудовать ТС противоугонными комплексами, включающими в себя электронные и механические противоугонные устройства и GPS-маяки;
  • не оставлять документы и ценные вещи в салоне автомобиля;
  • при покупке автомобиля с регистрацией другого государства, проверить авто на чистоту по имеющимся данным через услуги, предоставляемые различными сайтами.

Ранее в Алматы за угон дорогостоящего автомобиля осудили уроженца ВКО. Транспортное средство угнали со стоянки в августе прошлого года.

На сайте gov.kz сообщается, что при угоне автомобиля необходимо предоставить полиции следующую информацию:

  • подтвердить свое право на машину, то есть что именно вы являетесь потерпевшим в преступлении;
  • описать признаки автомобиля, которые помогут его найти.

Среди признаков автомобиля нужно указать:

  • регистрационные данные и внешнее описание; 
  • количество бензина в баке; 
  • установленные противоугонные средства; 
  • пробег; 
  • секретные метки, нанесенные владельцем и агрегаты или места, на которых они нанесены;
  • особые приметы (описать салон автомобиля, личные вещи, которые в нем лежали).

После подачи заявления необходимо ждать результатов расследования.

При этом угоном автомобиля подразумевают два преступления:

  • угон без цели хищения (например, "покататься" или использовать как транспорт при совершении другого преступления);
  • кража (тайное хищение машины в корыстных целях).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013322-kakie-avtomobili-pohischayut-u-kazahstantsev-chasche-vsego-otvetili-v-mvd/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.