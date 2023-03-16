"Я попросил, мне его дали, но я заплатил": замакима из ЗКО угодил в скандал из-за барана

Ерболат Ахметов. Фото: gov.kz

В Западно-Казахстанской области на Совете по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении заместителя акима Сырымского района Ерболата Ахметова и рекомендовали вынести ему строгий выговор, передает "Мой город".

Как рассказал следователь Антикоррупционной службы по ЗКО Ерлан Кульжанов, 17 июня 2022 года житель обратился в акимат Саройского сельского округа Сырымского района с заявлением об отводе земельного участка для подведения газовой трубы в село Кызылтал.

Аким Саройского сельского округа направил письмо в отдел архитектуры и градостроительства Сырымского района о выдаче мужчине акта выбора участка для определения возможности использования земли по заявленному целевому назначению. Документ был выдан.

"В этот же день во время согласования сельчанин обратился к заместителю акима района Ерболату Ахметову, в полномочия которого и входило согласование акта.

В служебном кабинете во время разговора Ахметов увидел, что в акте нет подписи акима Саройского сельского округа и потребовал в ходе разговора одного барана, сказав, что завтра у него гости, на что мужчина согласился.

Он передал Ахметову одну тушу барана через своего водителя, который отвез его в дом замакима. Допрошенный сельчанин факт передачи барана подтвердил, однако заявил, что это не связано с согласованием акта выбора земельного участка", - рассказал Ерлан Кульжанов.

Сам Ерболат Ахметов также подтвердил факт. Однако следствие не смогло установить, за какие действия ему передали тушу барана. Уголовное дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

Но в действиях чиновника усмотрели нарушение закона "О государственной службе" и Этического кодекса.

Позже выяснилось, что Ерболат Ахметов взял барана в долг, а деньги за животное перечислил спустя месяц.

"Да, действительно такой случай был. Я попросил барана, мне его дали, но я за него заплатил. Я, как госслужащий, признаю свою ошибку", - пояснил замакима.

Издание отмечает, что Ерболат Ахметов уже третий раз попадает в поле зрения Департамента Агентства РК по делам госслужбы по ЗКО. Ранее его дело рассматривали за пользование служебным авто и за вопросы по оплате аренды за служебное жилье.

По итогам заседания члены Совета по этике приняли решение рекомендовать привлечь чиновника к дисциплинарной ответственности в виде строго выговора.

По информации официального сайта акимата Сырымского района, Ерболат Ахметов родился 1 декабря 1966 года в селе Казталов Казталовского района ЗКО. Трудовой путь начал в 1991 году страшим ветеринаром в совхозе Ажибай Казталовского района.

Затем был заместителем председателя кооператива "Жаңа тұрмыс", акимом села Мирон Казталовского района, ветеринарным инспектором управления территориальной инспекции Казталовского района, ветеринаром ТОО "Батыс Зооветснаб Сервис, мастером абонентного отдела ТОО "Ақжайық энергосауда", мастером мониторинга и учета электроэнергии, начальником отдела АО "ЗапКазРэк".

Также занимал должности заместителя директора ТОО "ГНРМАШ" в Уральск, ведущего специалиста, главного специалиста ветеринарного отдела Управления сельского хозяйства ЗКО, главного специалиста отдела пищевой безопасности Управления ветеринарии ЗКО, заместителя руководителя Управления ветеринарии ЗКО.

В октябре 2017 года стал заместителем акима Сырымского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013151-ya-poprosil-mne-ego-dali-no-ya-zaplatil-zamakima-iz-zko-ugodil-v-skandal-iz-za-barana/