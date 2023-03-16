Астанчане пожаловались на миллионные штрафы от Wildberries, выписанные по ошибке

Казахстанцы у склада Wildberries в Астане. Кадр из видео: телеканал "Астана" / Astana TV

Казахстанские бизнесмены пожаловались, что получили миллионные штрафы от российского маркетплейса Wildberries, выписанные по ошибке, передает телеканал "Астана".

Более 500 жителей столицы, которые реализовывают свои товары через Wildberries, столкнулись с тем, что с конца февраля российская компания стала им выставлять штрафы в полмиллиона тенге и выше.

Как передает телеканал, десятки возмущенных предпринимателей собрались возле склада компании в Астане, чтобы выяснить, в чем они провинились. По их словам, техподдержка сайта не отвечает, а из-за начисленного долга работать дальше невозможно.

"Wildberries в отчетах пишет, что отгружено на иной склад. Какой иной склад? У нас он один. Никто ничего не знает. Кому-то 20 тысяч, кому-то – миллион, кому-то – 14 миллионов – штрафы поприходили. Мало того, что 25% забирают, так еще мы отдаем штрафы", – рассказала предприниматель Марина Гончаренко.

Отмечается, что на склад российской компании казахстанцев не пропустили. Охранник сообщил, что руководство отказалось вести диалог.

"У нас неужели нет в Казахстане каких-либо законов, которые могут нас именно защищать? У нас постоянно мы сами по себе, как "жетім балалар" (в переводе с казахского языка "дети-сироты"– прим. ред.)", – возмутилась предприниматель Зарина Тургаева.

Юрист Шынгыс Темир пояснил, что официального представительства компании в нашей стране нет. Связавшись со знакомым сотрудником компании, он немного прояснил ситуацию.

"Вся проблема в том, что при выборе склада системой автоматически был выбран склад Нур-Султана, хотя нужно было выбрать склад Астаны. Это техническая проблема. Сейчас поступает информация, что маркетплейс готов пересматривать эти начисления. Обещания маркетплейса многие оценивают достаточно критически. То есть ближе к праздникам, после праздников, может быть, им деньги даже и не вернут", – сказал юрист.

В сюжете говорится, что на родине у маркетплейса тоже не все гладко. Местные СМИ сообщают, что там массово закрываются пункты выдачи, так как сотрудники бастуют из-за штрафов и долгов по зарплате.

Наблюдая за этим, казахстанские предприниматели обеспокоены, что их проблема не решится. Ведь и до этого, по их словам, система работала не лучшим образом.

"Когда удержали 598 тысяч, я задала вопрос: "За что вы удержали у меня их?" Они мне написали: "За продажу вейпов". Я им пишу: "Вы проверьте мою страницу, у меня никогда не было вейпов", – рассказала предприниматель Асемгуль Нуржанова.

Отечественные предприниматели также возмущены тем, что им недоступна внутренняя реклама на маркетплейсе, товары теряются, их товар не видят многие регионы России, Армении и Беларуси.

Между тем, как сообщают корреспонденты телеканала, в Министерстве торговли и интеграции РК лишь разводят руками. Помочь не могут, так как ситуация гражданско-правовая. Оштрафованным порекомендовали обратиться в суд.

"Ведутся работы по внесению изменений, дополнений в некоторые законодательные акты. В части защиты прав потребителей в рамках электронной торговли, а также регулирования деятельности торговых площадок, действующих на территории Республики Казахстан. В рамках которых предусматриваются, что маркетплейсы будут предпринимать меры по нивелированию рисков недобросовестных практик", – сказал заместитель директора Департамента цифровизации МТИ РК Руслан Уразалиев.

Чиновники отмечают, что данные поправки прошли публичные обсуждения и скоро их вынесут на рассмотрение в правительство.

Тем временем оштрафованным казахстанцам нужно решить, как вернуть заработанные средства, которых они лишились не по своей вине.

Добавим, что, согласно информации на сайте компании, Wildberries – это маркетплейс одежды, обуви, аксессуаров, детских товаров, товаров для дома и других товаров. География компании – Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Израиль и Узбекистан.

Напомним, в прошлом году пользователи интернет-магазина Wildberries пожаловались на сбои в его работе. Тогда о неполадках в работе Wildberries сообщили пользователи из Казахстана, России и Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013081-astanchane-pozhalovalis-na-millionnye-shtrafy-ot-wildberries-vypisannye-po-oshibke/