Акмолинка привела и оставила своего сына в полиции

Подросток. Иллюстративное фото: pexels.com

Акмолинка привела своего 16-летнего сына в полицию Аккольского района и оставила его там, но потом вернулась. Подробности этой истории сообщаются на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В отдел полиции с заявлением обратилась 49-летняя женщина. По ее словам, сотрудники отдела образования отказались устраивать ее 16-летнего сына в Центр для поддержки детей.

Было установлено, что мать в дневное время привела подростка в органы опеки отдела образования Аккольского района для его определения в соответствующие организации в связи с нахождением семьи в затруднительном положении.

При подаче заявления в полицию женщина оставила сына и скрылась в неизвестном направлении, но в течение часа вернулась и забрала несовершеннолетнего.

В настоящее время местными исполнительными органами совместно с инспекторами ювенальной полиции проводятся необходимые профилактические мероприятия, включая обследование жилищных условий, также запланировано рассмотрение данного вопроса на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Вопрос взят на контроль прокуратурой района.

В Типовом положении о деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав указывается, что комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, обеспечивающим координацию деятельности государственных органов и учреждений в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.

Областная, городская, районная в городе, районная комиссии образуются при соответствующем местном исполнительном органе (акимате).

Комиссия в пределах своей компетенции осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждению детской безнадзорности и беспризорности, защите несовершеннолетних от насилия и жестокого обращения, антиобщественных действий среди несовершеннолетних; участвует в обеспечении контроля над условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в организациях, осуществляющих функции по защите прав ребенка; участвует в подготовке материалов в суд по вопросам направления несовершеннолетних в специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания и т.д.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013003-akmolinka-privela-i-ostavila-svoego-syna-v-politsii/