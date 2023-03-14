Девушка ростом более двух метров живет в Костанайской области

Аружан Ишанбекова с мамой. Фото: kstnews.kz

Жительница Аулиекольского района Костанайской области претендует на звание самой высокой девушки в Казахстане. Рост Аружан Ишанбековой составляет более двух метров, передает издание "Костанайские новости".

Аружан 17 лет, она учится на втором курсе колледжа по специальности "физическая культура". Также девушка является волонтером.

"Нас семеро, я - пятый ребенок в семье. Ростом в отца. Его рост 1 м. 95 см. Оба моих брата тоже высокие, но ниже меня", - рассказала жительница Костанайской области.

Девушка гордится своим ростом, хотя признается, что иногда он доставляет ей дискомфорт. Например, есть сложности с подбором одежды. Для Аружан ее шьют на заказ.

В школе она ходила на бокс, хорошо играет в волейбол и шахматы.

"Аружан родилась крупнее других детей. Ее рост при рождении составлял 54 см, вес - 5,8 кг. Я горжусь своей дочерью. Аружан хочет в будущем стать моделью. Мы также хотим, чтобы ее мечта сбылась. Правда, финансово для семьи это нелегко. Я занимаюсь воспитанием детей дома, а здоровье отца не позволяет зарабатывать больше", - поделилась мать студентки Жанагуль.

Для справки: рост человека или длина тела человека - расстояние от верхушечной точки головы до плоскости стоп. В антропологии рост является одним из общих антропометрических признаков. Входит в список показателей физического развития человека.

На рост человека, в числе прочего, влияют экологические факторы, наследственность, наследственные болезни, возраст, пол. Также может влиять принадлежность к той или иной расе и нации. Так, к примеру, средний рост китайцев-горожан - 158 см (у мужчин) и 147 см (у женщин), а средний рост нидерландцев - 184,8 см и 168,7 см соответственно.

За рост человека отвечает соматотропный гормон или гормон роста. Гормоном роста он называется потому, что у детей и подростков, а также молодых людей с еще не закрывшимися зонами роста в костях он вызывает выраженное ускорение линейного (в длину) роста, в основном за счет роста длинных трубчатых костей конечностей. Секреция соматотропина постепенно понижается с возрастом. Она минимальна у пожилых людей, максимальна у подростков в период интенсивного линейного роста и полового созревания.

В целом человечество постепенно "растет". Если 50 лет назад средний рост был 165 сантиметров, то сейчас на 2,5 сантиметра больше. Примерно на килограмм увеличилась в среднем и масса. У подростков перемены еще более заметны. Средний рост современного подростка на 3-5 сантиметров выше, чем у его сверстника 30-х годов.

Самым высоким человеком, о котором имеется достоверное свидетельство, был Роберт Першинг Уодлоу, родившийся в 1918 году в Олтоне, штат Иллинойс, США. Когда 27 июня 1940 года ему измеряли рост, он равнялся 2,72 м при размахе рук 2,88 м. Его максимальный зарегистрированный вес достигал 223 кг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012809-devushka-rostom-bolee-dvuh-metrov-zhivet-v-kostanayskoy-oblasti/