"Только позитивчик": Казнет развеселил перформанс в автобусе Астаны (видео)

Мужчина поет в автобусе. Кадр из видео: instagram.com/zhaloby.astana

Жители столицы поделились в соцсетях видеороликом, на котором запечатлен мужчина, распевающий песни в общественном транспорте. Как оказалось, "концерты" в автобусах казахстанец дает не первый год.

Видеоролик из одного из столичных автобусов опубликовал Instagram-паблик zhaloby.astana. На кадрах запечатлен мужчина с усами, который поет в общественном транспорте веселые песни. При этом в руках у мужчины специальный микрофон с усилителем звука.

"Веселый автобус. В такую пасмурную погоду хорошие люди дарят горожанам настроение", – говорится в подписи к публикации.

Большинство подписчиков страницы согласились с автором поста. Как пишут некоторые комментаторы, мужчина уже не первый год дает "концерты в автобусах".

"Очень хороший дяденька. Никогда не "негативит", а только позитивчик. От него исходит только радость, можно заразиться только улыбкой, веселым настроением", "Дядя - молодец, как-то ехала с ним в автобусе";

"Классный дядька! Настроение поднимает на ура, таких бы людей побольше! Может, жить станет легче, а то весь город с кислыми лицами";

"С утра ему нужно использовать заводной репертуар, в обед - что-то сытное, а под вечер уж лучше лирику, главное, чтобы после таких концертов у пассажиров ценные вещи не пропадали. Это большой труд и самоотдача, позитивный мужик", – гласят комментарии под постом.

Как оказалось, мужчина действительно уже попадал во внимание СМИ еще в 2016 году - журналисты обратили внимание на харизматичного певца с гитарой. Тогда корреспондентам "Казахстанской правды" удалось встретиться с ним и поговорить.

Махамбет Турумбетов родом из Шымкента, в 2016 году переехал в Астану. По образованию он электрик. В Шымкенте его встретил незнакомый мужчина, ему понравилось, как Махамбет поет, поэтому незнакомец пригласил его в Астану, пообещав устроить в один из столичных ресторанов.

Однако в Астане мужчина перестал отвечать на звонки Махамбета, поэтому шымкентцу пришлось самостоятельно искать работу. Однако, по его словам, в автобусах он поет не ради денег, а чтобы поднять настроение пассажирам.

"Заходя в автобусы, я заметил, что многие люди очень грустные, и, чтобы они улыбнулись, я достаю гитару и пою от души, чтобы поднять людям настроение. Иногда пассажиры, кому очень нравится, как я пою, дают мне деньги. Я не отказываюсь, так как сейчас безработный", – рассказывал Махамбет о своем хобби.

Тогда же он поделился, что у него с женой 7 детей и 13 внуков.

"Вот сейчас присматриваю за малышами и параллельно ищу, чем кормить семью. Готов на любую работу. Все же пение мне ближе, у меня в репертуаре свыше 200 песен, и если кто пригласит, буду благодарен. Если же нет, вернусь в свои родные края, там все же проще", –рассказывал Махамбет.

К слову, в 2017 году на певца обратили внимание и сотрудники акимата столицы. Как пишет МИА "Казинформ", корреспонденты медиацентра акимата стали случайными зрителями и слушателями, войдя в салон одного из городских автобусов.

Тогда в управлении пассажирского транспорта, комментируя "концерты" Махамбета, объясняли, что певец ездит на разных маршрутах, оплачивает проезд и поет в удовольствие. В сборе денег автобусный артист замечен не был.

А в компании Astana LRT (ныне - CTS), управляющей общественным транспортом столицы, изданию Sputnik Казахстан сообщали, что к инициативе певца относятся благосклонно.

"Мы Махамбета знаем давно, он выступает в автобусах после часа пик, когда людей уже меньше, он никому не мешает. Самое главное правило в транспорте - не отвлекать водителя, он его соблюдает. Еще помогает пассажирам разобраться с транспортными картами, дверьми на вход и выход. Он веселый дружинник. От пассажиров автобуса жалоб на него никогда не поступало", – заявляли в компании.

Впрочем, отметим, что не всем горожанам пришлась по душе деятельность артиста. Некоторые комментаторы отметили, что автобус не место для концерта.

"Когда я хочу на концерт, я покупаю билет на стадион. А когда я еду в автобусе, мне и даром этот "лалалай" не нужен. Общественное место", "Едешь усталый с работы, и тут тебе под ухо орет концерт. Такое себе", – написали некоторые астанчане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012783-tolko-pozitivchik-kaznet-razveselil-performans-v-avtobuse-astany-video/