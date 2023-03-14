Победившим в конкурсе по робототехнике детям требуется более 30 млн тенге для поездки в США

Робот и один из членов команды. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинские школьники выиграли конкурс по робототехнике и теперь будут представлять нашу страну в США. Однако на поездку требуется более 30 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Ученики республиканской физико-математической школы, расположенной в Алматы, недавно выиграли центральноазиатский конкурс, собрав самостоятельно робота, который, согласно теме чемпионата, условно помогает вырабатывать энергию. На разработку ушло четыре месяца, а результат покорил не только педагогов, но и судей, которые отдали победу в конкурсе алматинцам.

В апреле этого года школьники должны отправиться в США, Хьюстон, чтобы представлять нашу республику на международном уровне, но оказалось, что на поездку требуется 37 млн тенге. В бюджете школы такие средства не предусмотрены, для родителей это тоже довольно тяжелая ноша.

Робот. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В конкурсе участвовали ученики 9-11 классов. Как рассказывает 10-классник Рамазан, над роботом РФМШ трудилась целая команда из 15 человек.

"Команда делится на техническую и социальную части. Техническая часть команды отвечает за программу и механизм. Остальные члены команды занимаются социальной частью - обучением других школ работотехнике и STEM-сфере", – рассказывает школьник.

Всего РФМШ представили четыре робота, один из которых "выиграл" участие в конкурсе в Австралии, который состоится летом, еще один - в США, туда нужно ехать уже в середине апреля.

Робот. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Тема конкурса была "энергия". Основная задача робота - "закидывать" конусы, которые мы условно называем транзисторами, на балки. Таким образом, балка "заряжается", образуя энергию. Робот работает самостоятельно 10 секунд, затем управляется с помощью драйверов.

Учитывается не только то, какой робот больше всего "зарядил" балок, но и то, какая команда создала больше всего проектов. Например, нам был дан гран-при Inspire за результаты на матче роботов и наши соцпроекты", – рассказал Рамазан.

Подготовка к конкурсу заняла четыре месяца, однако к поездке в США робот будет модернизирован - так, его планируется усовершенствовать, поставить новые, более скоростные моторчики.

Школьники и робот. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы старались выиграть эту поездку, она важна для нас, потому что это шанс проявить себя и попробовать что-то новое. Все в команде впервые занимаются робототехникой и уже достигли такого успеха. Мы будем представлять Казахстан на мировой арене, среди 192 команд из более чем 100 стран мира. Это хорошая возможность для обмена опытом и новых знакомств", – говорят школьники.

Взрослые стараются всячески содействовать юным дарованиям, но пока удалось собрать только четыре миллиона из 37, которые нужны для поездки команды и тренеров. Сейчас вся надежда - на спонсоров и неравнодушных граждан, кто поможет исполнить мечту учеников.

Директор РФМШ Алматы Алмаз Кунгожин. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы рады, что наши ребята прошли центральноазиатский этап и стали призерами. Они будут представлять Казахстан. Это большая мотивация к развитию и общению их со сверстниками. Ведь дети проделали большую работу", – отметил директор РФМШ Алматы Алмаз Кунгожин.

Оказать поддержку молодым талантам можно перечислив средства:

через Kaspi.kz: Платежи - РФМШ в Алматы - спонсорские взносы;

на счет школы:

БИН (ИИН): 190441024985

Банк: АО "Kaspi Bank"

КБе: 18

БИК: CASPKZKA

Номер счёта: KZ50722S000007403340

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012695-pobedivshim-v-konkurse-po-robototehnike-detyam-trebuetsya-bolee-30-mln-tenge-dlya-poezdki-v-ssha/