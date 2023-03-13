Мужчину с пистолетом и противотанковой пулей задержали полицейские в Алматы

Вещи, найденные в машине авто. Фото: Polisia.kz

Сотрудники патрульного экипажа в одном из микрорайонов Алматы остановили водителя иномарки. В его автомобиле обнаружили пистолет и боеприпасы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сотрудники патрульного экипажа "Буран-015" задержали 27-летнего гражданина Ш. в микрорайоне "Ожет", автомобиль которого подвергли обыску.

"Завидев стражей порядка, водитель Kia заметно стал нервничать. Причина такого поведения стала известна чуть позже, когда в салоне авто были найдены травматический пистолет с патронами и боеприпасы", – гласит сообщение.

На видео один из полицейских пояснил, что в машине гражданина Ш. нашли четыре патрона к пистолету и противотанковую пулю.

Отмечается, что происхождение и принадлежность этих предметов водитель иномарки пояснить не смог.

Назначена экспертиза, по результатам которой действиям гражданина Ш. будет дана правовая оценка.

При этом другие детали уголовного дела, в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, а также норм Конституции РК, гарантирующие презумпцию о невиновности, разглашению не подлежат.

Согласно статье 201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.

В соответствии с частью 2 данной статьи, свидетелей, потерпевшего, гражданского истца и других лиц, присутствующих при производстве следственных действий, предупреждают о недопустимости разглашения имеющихся в деле сведения без разрешения лица, осуществляющего досудебное расследование.

От указанных лиц, за исключением того, кто осуществляет расследование, отбирается подписка с предупреждением об ответственности.

В начале февраля мы писали, что сотрудники полиции задержали в Астане мужчину, при котором обнаружили травматический пистолет и гранату.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012649-muzhchinu-s-pistoletom-i-protivotankovoy-puley-zaderzhali-politseyskie-v-almaty/