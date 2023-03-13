Сотрудники службы доставки Sulpak устроили забастовку в Алматы

Sulpak. Иллюстративное фото: facebook.com/Sulpakkz

Сотрудники службы доставки сети магазинов бытовой техники и электроники Sulpak вышли на забастовку в пятницу, 10 марта этого года, в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как несколько десятков человек, недовольные выплатой заработной платы, собрались у одного из магазинов сети.

Между тем в компании подтвердили, что 10 марта некоторые водители-экспедиторы службы доставки отказались выполнять свои должностные обязанности.

"Основная претензия – снижение размера заработной платы в феврале, что было обусловлено сезонным снижением количества доставок", – объяснил директор по маркетингу компании Sulpak Константин Иванюк.

Он добавил, что из-за сложившейся ситуации часть заказов в пятницу не удалось доставить, но на сегодняшний день все заказы доставляются по графику.

Напомним, ранее компания оказывалась в центре скандала с вырубкой деревьев возле магазина Sulpak, которую общественность связала с обновлением фасада здания – якобы его не было видно из-за растущих высоких деревьев.

В мае 2021 года за вырубку деревьев дизайнера Жанну Нуртаеву приговорили к штрафу в размере 1500 МРП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012615-sotrudniki-sluzhby-dostavki-sulpak-ustroili-zabastovku-v-almaty/