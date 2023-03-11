"Super әже-2023" выбрали в Астане (фото)

Кульпаш Калкабекова. Фото: instagram.com/saryarqa.audany

В Астане впервые прошел конкурс "Super әже-2023". Победительницей была признана 76-летняя Кульпаш Калкабекова, бабушка 6 внуков, учительница почти с 50-летним стажем, певица ансамбля, сообщается на официальной странице аппарата акима района Сарыарка.

Всего в конкурсе приняли участие 10 женщин от 63 до 76 лет. Среди них учителя и врачи высшей категории, певицы народных хоров и участницы республиканского волонтерского движения.

Бабушки состязались в конкурсе визитных карт, талантов и кулинарного мастерства, а также показе дефиле. В конкурсе талантов участницы выступили с народными танцами, вокальными номерами и исполнили собственные авторские песни.

По итогам трех этапов победительницей стала Кульпаш Калкабекова. Ей вручили сертификат на 100 тыс. тенге.

"Большое спасибо организаторам и участникам за такой конкурс. Я знаю, что им было трудно выбирать победительницу. Все мы активные, жизнерадостные женщины. Например, я сейчас пою в ансамбле, хожу в танцевальный кружок. Спасибо моей семье за поддержку, веру и помощь в участии на конкурсе. Всех бабушек и дедушек агитирую не сидеть дома и жить" -, поделилась эмоциями Кульпаш Калкабекова.

Как отметила организатор мероприятия Валентина Толмачева, участницы конкурса - пример для других людей на пенсии.

"Они наполнены жизнью и любовью к этой жизни. На них нужно равняться и быть такими же активными, как они", - добавила организатор.

Также она рассказала, что проект "Super әже" – своеобразный эксперимент по вовлечению пенсионерок в активную социальную среду. Ведь бабушки не обязательно должны сидеть дома, они могут проявлять свои таланты, выступать на сцене.

"Суть нашего проекта - показать людям, что даже после 60 жизнь может быть яркой и дарить богатую палитру эмоций", - отметила Валентина Толмачева.

Конкурс "Super әже-2023" проводился в Астане впервые.

Напомним, недавно в Казахстане определили "Мисс Национальная гвардия". Самой красивой военнослужащей была признана Айдана Сагындыкова из Актобе.

Девушка родилась 30 августа 1995 года в Айтекебийском районе Актюбинской области. После школы поступила в Казахско-русский международный университет изучать юриспруденцию.

Закончив учебу в вузе, в 2020 году Айдана узнала о воинской части 6655, расположенной в Актобе, и захотела быть там юристом. Однако ей предложили поработать штабным офицером в службе тыла. Она согласилась. Всего в конкурсе приняли участие более 30 женщин в форме.

Справка: конкурс красоты - это соревнование, в котором определяется самый красивый участник. Зачастую в таких мероприятиях требуется проявить различные таланты, интеллект или ораторское искусство.

19 сентября 1888 года в бельгийском городе Спа состоялся первый конкурс красоты. 21 из 350 кандидаток достигла финала, где исключительно мужское жюри оценивало девушек за закрытыми дверями. Победительницей стала 18-летная Берта Сукаре из Гваделупы, получившая приз в 5000 франков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012546-super-azhe-2023-vybrali-v-astane-foto/