Школа имени порноактера появилась на Google-карте в Усть-Каменогорске

Школа. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В соцсетях казахстанцы сообщают о том, что казахстанские школы переименовывают на Google-картах. Каким образом это можно сделать и почему изменения ничего не значат, рассказали эксперты портала Stopfake.kz.

Так, пользователи соцсетей обратили внимание, что одной из школ в Усть-Каменогорске "присвоили" имя Билли Херрингтона, американского порноактера.

В StopFake.kz сообщили, что на самом деле каждый может переименовать практически любую точку на Google-картах.

"Согласно информации, указанной в этой инструкции, Google "анализирует все исправления, внесенные пользователями" для того, чтобы проверить их актуальность. По всей видимости, делает это не человек, а алгоритм, который попросту не может распознать сленг и шутки подростков", – пояснили эксперты.

Отмечается, что в России еще в 2018 году школьники стали присваивать новые имена точкам на Google-картах. Тогда школы, больницы и даже общественные туалеты переименовывали в честь бразильского стриптизера Рикардо Милоса. Позже, в , в России вновь стали массово переименовывать школы. На Google-картах их называли в честь рэпера Моргенштерна или поп-певицы Инстасамки.

Подобные проделки были замечены и в Алматы. К примеру, зеленому базару "присвоили" имя Илона Маска, а скверу на Гоголя – Шагабутдинова – имя персонажа японской манги Дио Брандо.

"Все это вовсе не означает, что подобные переименования согласованы с местными властями и являются подлинными. Это всего лишь подростковые шутки, которые далеко не всегда бывают удачными", – добавили эксперты.

Между тем, добавим, что корреспондент NUR.KZ также нашел на Google-карте несколько школ в Алматы, которым "присвоено" имена Канеки Кена, главного героя манги и аниме "Токийский гуль", Билли Херрингтона, Джорно Джованны, главного героя пятой части манги и аниме JoJo's Bizarre Adventure, Райана Гослинга, канадского актера, а также других известных героев и знаменитостей.

Наименование школы. Скриншот: Google Maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012481-shkola-imeni-pornoaktera-poyavilas-na-google-karte-v-ust-kamenogorske/