С 1 апреля туристы смогут попасть на "Шымбулак" только на электромобиле

Фото: instagram.com/shymbulakmountainresort

С 1 апреля на территории горнолыжного курорта "Шымбулак" введут ограничение на въезд почти для всех транспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз акимата Алматы.

В сообщении акимата говорится, что данные изменения введены в целях снижения транспортной нагрузки и антропогенного воздействия на окружающую среду.

Ограничение въезда на территорию горнолыжного курорта "Шымбулак" с 1 апреля будет действовать для всех транспортных средств, за исключением:

автомобилей на электрическом двигателе (электромобилей);

специальной техники и транспортных средств экстренных, оперативных, коммунальных и специальных служб.

"Принимаемые меры позволят снизить выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта, минимизируя воздействие на окружающую среду особо охраняемой природной территории", – гласит сообщение.

В акимате Алматы напомнили, что ранее въезд на охраняемую природную территорию был разрешен также лицам, имеющим недвижимость и проживающим в зоне курорта "Шымбулак", без ограничений по типу двигателя транспортного средства.

Кроме того, с 1 сентября 2023 года также вступит в силу ограничение въезда для транспортных средств, принадлежащих и (или) обслуживающих юридических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на территории Медеу.

При этом сообщается, что субъектам малого и среднего бизнеса будет предоставлена возможность приобретения автомобилей на электрическом двигателе за счет льготного залогового кредита под 6% годовых сроком до 7 лет с максимальной суммой займа до 30 млн тенге через АО "СПК "Алматы". Собственное участие заемщика должно составлять не менее 50% от суммы покупки.

В пресс-релизе говорится, что основная цель введения ограничений на въезд автотранспорта с двигателем внутреннего сгорания на жидком топливе – снижение вредных выбросов, сохранение и рациональное использование природных ресурсов и естественной окружающей среды. В международной практике экологические зоны отмечены специальным знаком Low Emission Zone (LEZ), что означает "зона с низким уровнем выбросов". В зарубежных странах система LEZ действует круглогодично 24/7, включая выходные и праздничные дни.

Горный курорт "Шымбулак" расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря, в 15 минутах езды от центра города Алматы, гласит информация на официальном сайте курорта.

Курорт был основан в 1954 году. С середины 1950-х годов "Шымбулак" являлся тренировочной базой советских горнолыжников, на его склонах проводились чемпионаты СССР и Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012375-s-1-aprelya-turisty-smogut-popast-na-shymbulak-tolko-na-elektromobile/