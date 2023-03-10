Коварный сюрприз: 15-летний теннисист из Алматы борется с раком крови

Мансур (слева). Фото: из личного архива

15-летний Мансур Шакен из Алматы - трудолюбивый и перспективный спортсмен-теннисист. У него были большие планы на жизнь, но она преподнесла коварный сюрприз, передает корреспондент NUR.KZ.

Мансур является членом юниорской сборной Казахстана по большому теннису и членом Академии тенниса KAZTEAM. Его знают как очень доброго, порядочного и отзывчивого парня. Мансур показывал хорошие результаты в международных турнирах и строил большие планы.

"Несколько месяцев назад, при прохождении планового обследования после турнира в спортивном диспансере, у сына обнаружили острый лимфобластный лейкоз.

К моменту госпитализации в онкодиспансер Алматы бластных клеток в периферической крови было уже 92%, а пункция позже показала тотальное поражение костного мозга бластными клетками, в связи с чем, а также с учетом возраста, его отнесли к группе высокого риска", – рассказала мама мальчика, Алия Бурашева.

Знакомые помогли собрать 70 тысяч долларов, благодаря чему Мансура удалось повезти на лечение в Сеул. Там начали химиотерапию, каждый день был на счету.

"Но на этом наши волнения не убавились, ведь, чтобы довести лечение до стойкой ремиссии, необходимо много денег и времени, а каждый день, проведенный в госпитализации, стоит больших денег.

Более того, стоит открытым вопрос о возможной трансплантации костного мозга, соответственно, мы очень переживаем, что, если такая необходимость возникнет, то у нас попросту не окажется денег на ее проведение. Вместе с тем трансплантация предполагает возможное избавление от этого недуга", – говорит мама.

Алия рассказывает, что обращалась во все инстанции на родине, но квоту на лечение заграницей мальчику не выделили, так как его болезнь лечится в Казахстане.

Она отмечает, что Мансур мечтал поднять флаг страны на Олимпиаде и прославлять родину на турнирах Большого шлема.

"Мы являемся среднестатистической семьей, весь наш доход всегда вкладывали в развитие детей, старались правильно и достойно их воспитать. Мансур своим трудом пробил себе место под солнцем при Федерации тенниса Казахстана и очень стремился попасть в топ мира, и у него, поверьте, были все шансы. Но сейчас главное - сохранить жизнь", – говорит мама.

Предварительный счет за лечение составляет от 170 до 200 тысяч долларов. Такую сумму самостоятельно собрать семья не может.

"Сейчас мы стараемся сделать все возможное, чтобы спасти нашего сына. Шанс на полное исцеление в его возрасте еще есть, и мы не можем его упустить. Просим помочь всех, кто может хоть как-то отозваться. Пожалуйста, помогите нам спасти сына", – заключила Алия.

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Карта привязана к номеру: + 7 701 766 85 00, Алия Б. (мама)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012276-kovarnyy-syurpriz-15-letniy-tennisist-iz-almaty-boretsya-s-rakom-krovi/