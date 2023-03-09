"Никогда не водила машину": казахстанка стала дальнобойщиком в США
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62-летняя казахстанка Марьяш Дабылханова никогда не водила легковую машину, но прекрасно управлялась с тракторами. Переехав в Штаты, она устроилась дальнобойщиком, передает корреспондент NUR.KZ.
Марьяш Дабылханова родилась в Актюбинской области. После школы она выучилась на тракториста в местном СПТУ и сразу принялась за работу.
"Сеяли и косили сено. Приходилось по возможности ремонтировать трактор. Я понимала, что мне нужно продолжить обучение и поступила в сельхозтехникум, получила специальность агронома. В 90-е годы в селе стало тяжело с работой - пришлось уехать в Актобе, но и здесь нашла работу по душе.
Пять лет я проработала в "Казпочте", еще пять лет - на виноводочном местном заводе. Но жизнь повернулась на 180 градусов, и я оказалась в Америке", – говорит женщина.
В 2014 году Марьяш вместе с супругом отправились навестить дочь, живущую в США. Страна понравилась сразу, хоть и казахстанка испытала культурный шок, как признается сама женщина.
А со временем и сама Марьяш нашла здесь работу - стала водителем-дальнобойщиком, или, как это называют местные, тракдрайвером.
"Я, которая даже не водила легковую машину, села за руль большого трака. Работа непростая, но интересная. В юности я работала на тракторах "МТЗ-5" , были они в работе уже не один год.
С плохими тормозами заводились от шнура - приходилось наматывать и дергать изо всех сил. А на современных траках все четко: ключик повернул и все, трак завелся. Поэтому была уверена, что справлюсь", – говорит Марьяш.
Правда, наибольшей трудностью она называет языковой барьер, а также то, что работу найти было нелегко.
"Как получила права, было сложно найти работу дальнобойщика, так как во всех компаниях требовался опыт. Но в итоге нашла быстро в американской компании.
Там прошла стажировку три недели и начала водить по Америке самостоятельно. Проработав там немного, перешла в украинскую траковую компанию, и с тех пор у них работаю", – говорит женщина.
Она отмечает, что довольна своим заработком на новом месте.
"Зарплата зависит от компании, работодателя и опыта работы. Обычно русскоговорящие работают или на проценты - обычно это 30% с гросса (доход до вычетов - прим. ред.), или же на мили - 70-75 центов за милю.
Можно работать одному водителю или с напарником. В среднем можно заработать как водитель от 2500 долларов и выше в неделю", – уверяет казахстанка.
По ее словам, сложностей в работе практически нет. Работа оплачивается достойно, а ко всем нюансам она уже привыкла.
"Никогда не чувствовала косых взглядов, мол, тебе надо на покой, бабушка. Мужчины всегда с уважением относятся, уступают дорогу. Всегда чувствую поддержку от компании, в которой работаю, от людей, к которым обращаюсь за советом.
Отговаривали дети, переживали за меня: "Как сама будешь за рулем большого грузовика?" Но я женщина храбрая и отважная. Только вперед!" – уверяет Марьяш.
Между тем, дети - а их у женщины четверо - и девять внуков, гордятся мамой и бабушкой. В планах самой Марьяш - поработать еще несколько лет на любимой работе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012211-nikogda-ne-vodila-mashinu-kazahstanka-stala-dalnoboyschikom-v-ssha/