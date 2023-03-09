"Никогда не водила машину": казахстанка стала дальнобойщиком в США

Марьяш и ее машина. Фото: из личного архива

62-летняя казахстанка Марьяш Дабылханова никогда не водила легковую машину, но прекрасно управлялась с тракторами. Переехав в Штаты, она устроилась дальнобойщиком, передает корреспондент NUR.KZ.

Марьяш Дабылханова родилась в Актюбинской области. После школы она выучилась на тракториста в местном СПТУ и сразу принялась за работу.

"Сеяли и косили сено. Приходилось по возможности ремонтировать трактор. Я понимала, что мне нужно продолжить обучение и поступила в сельхозтехникум, получила специальность агронома. В 90-е годы в селе стало тяжело с работой - пришлось уехать в Актобе, но и здесь нашла работу по душе.

Пять лет я проработала в "Казпочте", еще пять лет - на виноводочном местном заводе. Но жизнь повернулась на 180 градусов, и я оказалась в Америке", – говорит женщина.

Марьяш. Фото: из личного архива

В 2014 году Марьяш вместе с супругом отправились навестить дочь, живущую в США. Страна понравилась сразу, хоть и казахстанка испытала культурный шок, как признается сама женщина.

А со временем и сама Марьяш нашла здесь работу - стала водителем-дальнобойщиком, или, как это называют местные, тракдрайвером.

"Я, которая даже не водила легковую машину, села за руль большого трака. Работа непростая, но интересная. В юности я работала на тракторах "МТЗ-5" , были они в работе уже не один год.

С плохими тормозами заводились от шнура - приходилось наматывать и дергать изо всех сил. А на современных траках все четко: ключик повернул и все, трак завелся. Поэтому была уверена, что справлюсь", – говорит Марьяш.

Марьяш. Фото: из личного архива

Правда, наибольшей трудностью она называет языковой барьер, а также то, что работу найти было нелегко.

"Как получила права, было сложно найти работу дальнобойщика, так как во всех компаниях требовался опыт. Но в итоге нашла быстро в американской компании.

Там прошла стажировку три недели и начала водить по Америке самостоятельно. Проработав там немного, перешла в украинскую траковую компанию, и с тех пор у них работаю", – говорит женщина.

Марьяш в кабине трака. Фото: pixabay.com

Она отмечает, что довольна своим заработком на новом месте.

"Зарплата зависит от компании, работодателя и опыта работы. Обычно русскоговорящие работают или на проценты - обычно это 30% с гросса (доход до вычетов - прим. ред.), или же на мили - 70-75 центов за милю.

Можно работать одному водителю или с напарником. В среднем можно заработать как водитель от 2500 долларов и выше в неделю", – уверяет казахстанка.

Марьяш. Фото: из личного архива

По ее словам, сложностей в работе практически нет. Работа оплачивается достойно, а ко всем нюансам она уже привыкла.

"Никогда не чувствовала косых взглядов, мол, тебе надо на покой, бабушка. Мужчины всегда с уважением относятся, уступают дорогу. Всегда чувствую поддержку от компании, в которой работаю, от людей, к которым обращаюсь за советом.

Отговаривали дети, переживали за меня: "Как сама будешь за рулем большого грузовика?" Но я женщина храбрая и отважная. Только вперед!" – уверяет Марьяш.

Между тем, дети - а их у женщины четверо - и девять внуков, гордятся мамой и бабушкой. В планах самой Марьяш - поработать еще несколько лет на любимой работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012211-nikogda-ne-vodila-mashinu-kazahstanka-stala-dalnoboyschikom-v-ssha/