Дистанционное обучение в автошколах могут отменить в Казахстане

Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

МВД РК планирует внести изменения в правила подготовки водителей. Одной из поправок стала отмена возможности проходить теоретическую подготовку онлайн. Документ опубликован на портале "Открытых НПА".

Поправки в Правила подготовки водителей механических транспортных средств касательно порядка получения водительских удостоверений предложили представители Комитета административной полиции МВД РК.

Так, ранее в правилах было определено, что основными формами обучения являются теоретические и практические занятия, но допускалось проведение теоретических занятий для категорий "А", "В" и подкатегорий "А1", "В1" с применением электронного и дистанционного обучения.

В новой же редакции часть о дистанционном обучении отсутствует.

Как подчеркнули авторы документа, данные правки были внесены для совершенствования подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

Также были внесены изменения в правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Здесь был добавлен пункт, в котором определены случаи аннулирования водительских прав.

Так, национальное водительское удостоверение Республики Казахстан будет считаться недействительным и подлежать аннулированию в случаях:

истечения срока его действия;

выдачи владельцу нового водительского удостоверения;

изменения персональных данных владельца, указанных в водительском удостоверении;

его утраты или наличия повреждений, не позволяющих визуально определить содержащиеся в нем сведения;

наличия у водителя медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами;

выдачи водительского удостоверения на основании подложных (поддельных) документов, либо с нарушением законодательства Республики Казахстан о дорожном движении.

С полными текстом правил регистрации и учета отдельных видов транспортных средств, подготовки водителей МТС, а также приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений можно ознакомиться на сайте информационно-правовой системы "Адилет".

Добавим, что, как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", процесс получения водительского удостоверения можно условно разделить на несколько этапов:

обучение правилам дорожного движения и практическому управлению транспортным средством;

сбор документов;

подача документов;

сдача экзаменов и получение водительского удостоверения.

Госпошлина за получение водительских прав составляет 1,25 МРП (4 312 тенге).

Экзамены сдаются в следующей последовательности: сначала теоретический, затем – практический.

Лицо, желающее получить водительское удостоверение не сдавшее теоретический экзамен, к практическому экзамену не допускается. Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается не ранее чем через 7 календарных дней со дня проведения предыдущего.

Для лица, меняющего место жительства или убывающего на военную службу, учебу, в длительную командировку (более 3-х месяцев) и не сдавшего теоретический или практический экзамен, повторный экзамен назначается не ранее чем через 3 календарных дня при предоставлении подтверждающих документов.

По­ложи­тель­ная оцен­ка, по­лучен­ная по те­оре­тичес­ко­му эк­за­мену, счи­та­ет­ся дей­стви­тель­ной в те­чение 3 ме­сяцев. По ис­те­чении ука­зан­но­го сро­ка кан­ди­дат на по­луче­ние пра­ва на уп­равле­ние транс­пор­тным средс­твом вновь сда­ет те­оре­тичес­кий эк­за­мен.

Практический экзамен оценивается по следующей системе:

положительная оценка – "Сдал";

отрицательная – "Не сдал".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012017-distantsionnoe-obuchenie-v-avtoshkolah-mogut-otmenit-v-kazahstane/