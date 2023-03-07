Дистанционное обучение в автошколах могут отменить в Казахстане
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МВД РК планирует внести изменения в правила подготовки водителей. Одной из поправок стала отмена возможности проходить теоретическую подготовку онлайн. Документ опубликован на портале "Открытых НПА".
Поправки в Правила подготовки водителей механических транспортных средств касательно порядка получения водительских удостоверений предложили представители Комитета административной полиции МВД РК.
Так, ранее в правилах было определено, что основными формами обучения являются теоретические и практические занятия, но допускалось проведение теоретических занятий для категорий "А", "В" и подкатегорий "А1", "В1" с применением электронного и дистанционного обучения.
В новой же редакции часть о дистанционном обучении отсутствует.
Как подчеркнули авторы документа, данные правки были внесены для совершенствования подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.
Также были внесены изменения в правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Здесь был добавлен пункт, в котором определены случаи аннулирования водительских прав.
Так, национальное водительское удостоверение Республики Казахстан будет считаться недействительным и подлежать аннулированию в случаях:
- истечения срока его действия;
- выдачи владельцу нового водительского удостоверения;
- изменения персональных данных владельца, указанных в водительском удостоверении;
- его утраты или наличия повреждений, не позволяющих визуально определить содержащиеся в нем сведения;
- наличия у водителя медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами;
- выдачи водительского удостоверения на основании подложных (поддельных) документов, либо с нарушением законодательства Республики Казахстан о дорожном движении.
С полными текстом правил регистрации и учета отдельных видов транспортных средств, подготовки водителей МТС, а также приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений можно ознакомиться на сайте информационно-правовой системы "Адилет".
Добавим, что, как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", процесс получения водительского удостоверения можно условно разделить на несколько этапов:
- обучение правилам дорожного движения и практическому управлению транспортным средством;
- сбор документов;
- подача документов;
- сдача экзаменов и получение водительского удостоверения.
Госпошлина за получение водительских прав составляет 1,25 МРП (4 312 тенге).
Экзамены сдаются в следующей последовательности: сначала теоретический, затем – практический.
Лицо, желающее получить водительское удостоверение не сдавшее теоретический экзамен, к практическому экзамену не допускается. Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается не ранее чем через 7 календарных дней со дня проведения предыдущего.
Для лица, меняющего место жительства или убывающего на военную службу, учебу, в длительную командировку (более 3-х месяцев) и не сдавшего теоретический или практический экзамен, повторный экзамен назначается не ранее чем через 3 календарных дня при предоставлении подтверждающих документов.
Положительная оценка, полученная по теоретическому экзамену, считается действительной в течение 3 месяцев. По истечении указанного срока кандидат на получение права на управление транспортным средством вновь сдает теоретический экзамен.
Практический экзамен оценивается по следующей системе:
- положительная оценка – "Сдал";
- отрицательная – "Не сдал".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012017-distantsionnoe-obuchenie-v-avtoshkolah-mogut-otmenit-v-kazahstane/