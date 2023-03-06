Школьник спас малыша из арыка в Туркестанской области и восхитил Казнет
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В соцсетях появилось видео с героическом поступком школьника из Туркестанской области. Он спас малыша, упавшего в арык, и восхитил пользователей Казнета. Инцидент также прокомментировали в ДП и акимате региона, передает корреспондент NUR.KZ.
В Instagram-паблике Turkistan.time опубликовано видео, на кадрах которого можно увидеть, как несколько человек пытаются спасти маленького ребенка. На втором видео авторы ролика показали мальчика, который вытащил малыша из арыка и позвал взрослых.
"Спасибо твоим родителям. Никто не заметил, как маленький ребенок упал в арык. Наш настоящий батыр, спас ребенка. Молодец. Батыр нашего времени", – говорит автор ролика.
Казахстанцы восхитились героическим поступком школьника.
"Пусть таких отважных героев будет больше", "Молодец, джигит", "Красавчик", "Те, кто оказал первую помощь, тоже настоящие батыры! Молодцы!" – пишут в комментариях пользователи Казнета.
В Департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что 4 марта в больницу с травмами доставили мальчика 2019 года рождения.
"Данный факт сразу же был зарегистрирован в полиции, а стражи порядка выехали на место происшествия. Отец маленького ребенка пояснил полицейским, что сын, играя, случайно упал в арык возле дома.
Житель, который показал сына врачам, утверждает, что в настоящее время с ним все в порядке. Тем не менее по данному инциденту проводится всесторонняя проверка", – сообщили в пресс-службе ДП.
В пресс-службе акимата региона рассказали, что героя зовут Нұргелді Нұрполат, он живет в селе Кенесшил Жамбылского сельского округа и учится в 8 классе в Укибаевской общеобразовательной средней школы №37.
"Он (Нұргелді Нұрполат – прим. ред.) заметил в арыке маленького ребенка. Нұргелді, не раздумывая, спрыгнул с коня и вытащил ребенка из воды. Он сделал искусственное дыхание, оказал первую помощь ребенку и спас малыша", – добавили в ведомстве.
Что делать, когда тонет человек
Согласно информации на сайте РГП "Больница медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан", в первую очередь нужно распознать тонущего.
Распознать утопающего в реальной ситуации бывает довольно сложно. Скорее всего, вы не услышите громких криков о помощи, ведь у тонущего человека порой не хватает на это ни сил, ни времени – они уходят на то, чтобы вдохнуть как можно больше воздуха. Из-за хаотических телодвижений и общего состояния паники происходит нарушение дыхания, отчего крик о помощи, да так, чтоб его еще услышали за несколько метров, в самый критический момент становится непосильной задачей.
И как же тогда быть? Представьте, что вы вглядываетесь в синий горизонт и замечаете следующую картину: голова пловца откинута назад, а рот при этом остается открытым, глаза его закрыты или скрыты под волосами, при этом сам он судорожно машет руками, безуспешно пытаясь поплыть или изменить положение тела. Все эти признаки говорят о том, что он тонет и ему нужна помощь.
Спасение утопающего в воде
Первое, что необходимо сделать – вытащить тонущего на сушу, но чтобы операция "спасение" оказалась максимально успешной, желательно соблюсти следующие пункты:
- не спешите снимать на телефон утопающего – спешите оказать помощь;
- оповестите всех вокруг криком: "Человек тонет";
- попросите вызвать спасателей и скорую помощь;
- снимите с себя верхнюю одежду и обувь и плывите к утопающему.
Второе, помните, что утопающий в состоянии сознания представляет угрозу своему спасителю – в паническом припадке он может вцепиться в вашу одежду, голову или руки, мешая собственному спасению.
Поэтому:
- подплывайте сзади, если утопающий находится в вертикальном положении или лежит на животе. Обхватите рукой его туловище. Переверните его на спину так, чтобы лицо обязательно находилось над водой, и плывите до берега;
- подплывайте со стороны головы, если утопающий лежит на спине. Выполните те же действия, что в предыдущем пункте.
Первая помощь на суше
Как только вы доставили человека на берег, необходимо сразу приступать к оказанию первой немедицинской помощи.
Если пострадавший находится в сознании:
- снимите с него мокрую одежду и переоденьте в сухое белье;
- укутайте теплым покрывалом;
- напоите горячим чаем, или кофе (если возможно).
Если пострадавший так и не пришел в себя:
- освободите верхние дыхательные пути от посторонних и инородных предметов. Это могут быть – зубные протезы, тина, ил и рвотные массы;
- встаньте на одно колено, переверните пострадавшего на спину и положите его животом на свое бедро, надавливая на спину, чтобы избыточная жидкость в верхних дыхательных путях вытекла наружу;
- после чего уложите пострадавшего на спину;
- проверьте его дыхание и сердцебиение. При их отсутствии или нарушении, начните непрямой массаж сердца и сделайте искусственное дыхание;
- не прекращайте реанимацию до прибытия скорой помощи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011966-shkolnik-spas-malysha-iz-aryka-v-turkestanskoy-oblasti-i-voshitil-kaznet/