О трудностях работы в полиции рассказали в пресс-службе ДП Алматы

Корреспондент NUR.KZ за работой в пресс-службе. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Департаменте полиции Алматы показали работу сотрудников изнутри - женской половине журналистского сообщества предложили примерить на себя погоны, передает корреспондент NUR.KZ.

В преддверии 8 марта Департамент полиции Алматы пригласил журналистов поработать в органах внутренних дел. Корреспонденту NUR.KZ достался пост в пресс-службе ДП.

Развод. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рабочий день начался с развода, на котором заместитель начальника ДП Алматы Олжас Мырзабеков объяснил поставленные перед каждой "сотрудницей" задачи, поздравил с наступающим праздником и, пожелав удачи в новой стезе, дал команду разойтись по рабочим местам.

Корреспондент NUR.KZ за работой в пресс-службе. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пресс-службой ДП Алматы уже долгое время руководит полковник полиции Салтанат Азирбек - через пару месяцев она отметит 20-летие службы в органах внутренних дел.

Салтанат Азирбек. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Наша работа включает в себя объективное информирование общественности о деятельности полиции Алматы. На первый взгляд кажется, что это не сложная работа, на самом деле - это кропотливая работа. Вот представьте: если один день полиция не выйдет на службу, будет сплошной хаос.

Это - одна из жизненно важных служб, которая должна пользоваться большим уважением и популярностью. Принимаются меры, чтобы работа в полиции была престижной, для этого государством оказывается большая социальная поддержка: выросла зарплата, компенсация за съем жилья", – рассказывает Салтанат Азирбек.

Корреспондент NUR.KZ за работой в пресс-службе. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На службу в полицию, признается, она пришла целенаправленно.

"Я с детства мечтала быть полицейской, в детском саду, когда девочки фотографировались с куколками, я просила у мальчиков дать мне форму летчика. После школы я окончила КазГЮА, училась на следственно-криминалистическом факультете, но уже будучи студенткой третьего курса устроилась на работу оперативной службы Алматы на телеканал "ЮСА".

Я работала редактором криминальной хроники, в 2003 году стала сотрудником органов внутренних дел, надела лейтенантские погоны, и вот в мае будет 20 лет, как я служу в полиции", – говорит полковник.

ЦОУ ДП Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По словам Салтанат, работа нравится ей настолько, что она ощущает, что была рождена именно для службы в полиции. Но есть и определенные сложности.

"Трудность нашей работы состоит в том, что всегда нужно уметь держать золотую середину: хочется и какие-то недостатки своих коллег спрятать, но лишать объективной информации журналистов и общественность я тоже не могу", – отмечает она.

На работу Салтанат Азирбек приходит к 7 утра, а освобождается лишь к 8 часам вечера. В течение дня ей и всему отделу необходимо формировать обзор за минувшие сутки, формировать повестку дня, предоставлять информацию для СМИ и, конечно, оперативно реагировать на сообщения, появляющиеся в социальных сетях.

Запись озвучки для программы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, ДП Алматы выпускает программу МегаPOLICE на YouTube, где представлена криминальная сводка города. Именно один из выпусков этой программы довелось озвучить корреспонденту NUR.KZ в рамках проекта "Журналист в погонах". А также - побывать в Центре оперативного управления, куда стекается вся информация с камер видеонаблюдения города и расположен call-центр 102.

Телестудия ДП Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на то, что впереди - праздничные дни, работа в полиции не утихает. Сотрудники стараются приложить максимум усилий, чтобы день 8 марта прошел спокойно и без происшествий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011918-o-trudnostyah-raboty-v-politsii-rasskazali-v-press-sluzhbe-dp-almaty/