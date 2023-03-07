Подорожали ли цветы к 8 марта в этом году в Алматы

Продавец цветов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В преддверии 8 марта Алматы буквально наполнился цветами - розы, тюльпаны, хризантемы продаются в огромном количестве, передает корреспондент NUR.KZ.

"Розы", "тюльпаны" - продавцы цветов зазывают со всех сторон, предлагая приобрести именно свой товар. Мы решили узнать, повысились ли цены на цветы в этом году, учитывая общий уровень инфляции в стране.

Тюльпаны. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Так, возле рынка "Тастак", вдоль улицы Толе би, торговцы цветами стоят круглый год. Но к праздникам цветочный ряд испытывает ажиотаж - и цветов, и клиентов здесь становится больше.

Девушка с цветами. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Причем настолько, что продавцам приходится работать с раннего утра - с 6-7 часов, до полуночи. А в ночь на 8 марта они и вовсе обещают ночевать тут - говорят, что люди приходят за цветами и в ночное время, и рано утром.

Цветы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость тюльпанов колеблется от 500 до 700 тенге. Цветы, в основном, голландские, однако, как отметил один из продавцов, выращивают их здесь, в Алматинской области - закупают в Голландии луковицы и садят в местных теплицах.

Тюльпаны. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В этом году цветочникам пришлось сложно - причина тому не только инфляция, которая влияет, в том числе, и на стоимость труда, но и холода.

Тюльпаны. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы же их тут выращиваем. Зима выдалась в этом году морозной - пришлось больше тратить угля на отопление теплиц, а он тоже подорожал", – говорит продавец.

Тюльпаны. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За счет этого, отмечает мужчина, тюльпаны выросли в цене на 100-150 тенге за штуку по сравнению с прошлым годом. Цветов, говорят торговцы, в этом году меньше.

Продавец цветов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Есть и белорусские тюльпаны, привозные. Они, правда, дороже голландских - 700 тенге за штуку. Из самих Нидерландов тоже привозят тюльпаны, но они короче, чем выращенные здесь.

Розы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще одним популярным цветком является роза. Розы с длинными стеблями в 1,5 метра высотой обойдутся в 1500 тенге за штуку. Самые дешевые розы стоят 900 тенге. В прошлом году, признается продавец, самые длинные стоили 1000 тенге.

Разноцветные розы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для любителей экзотики продаются синие розы, двухцветные и даже розы-"радуга". По словам продавцов, такие цветы появляются только к 8 марта, раз в год, - их привозят из Эквадора. Стоит такая роза дороже, чем обычная - 2000 тенге за штуку.

Фиолетовые розы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Тем, кто любит дарить букеты из разных видов цветов, придется потратить 7-10 тысяч за каждый. Так, букет из гербер обойдется в 10 тысяч тенге.

Герберы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Корзинка с цветами - в 7000, но продавец обещает сделать скидку в 1000 тенге. Веточка хризантемы стоит 1000 тенге.

Хризантемы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Букеты. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, дарителям предлагают букеты из мишек и различных игрушек вместо цветов, а также воздушные шарики - один шарик обойдется в 400 тенге, шарик-сердце - 500 тенге, а шар в виде цифры "8" - 2000 тенге.

Продавец цветов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цветы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Продавец цветов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цветы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011904-podorozhali-li-tsvety-k-8-marta-v-etom-godu-v-almaty/