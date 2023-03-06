Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы во время мартовских праздников

Центр обслуживания населения. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В "Правительстве для граждан" рассказали о работе ЦОНов и спецЦОНов в этом месяце - в марте казахстанцы отмечают несколько праздников, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НАО.

В компании сообщили, что в связи с празднованием Международного женского дня и Наурыза ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 8, 21, 22 и 23 марта.

На этой неделе 6, 7, 9 и 10 марта ЦОНы и спецЦОНы работают в штатном режиме. А в субботу, 11 марта, дежурные центры обслуживания населения будут принимать до 13:00.

В обычные дни центры обслуживания населения работают в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни с 9:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 13:00.

Отметим, что согласно официальному сайту Электронного правительства, Международный женский день и Наурыз являются государственными праздниками Республики Казахстан.

В связи с этим 8 марта, а также 21-23 марта являются праздничными днями – казахстанцы будут отдыхать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011889-kak-budut-rabotat-tsony-i-spetstsony-vo-vremya-martovskih-prazdnikov/