Школьников перевели на дистанционку в нескольких областях Казахстана

Школьники. Иллюстративное фото: Imgorthand / Getty Images

В ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий в понедельник, 6 марта, принято решение временно перевести школьников на дистанционное обучение.

В официальном Telegram-канале акимата Абайской области сообщается, что для учащихся 1-11 классов I-II смены в городах Семее, Курчатове, а также Бескарагайском, Бородулихинском, Аягузском и Жарминском районах занятия переведены на дистанционный формат обучения.

Также студенты 1-2 курсов колледжей Семея переведены на дистанционное обучение.

По информации YK-news, в Восточно-Казахстанской области 6 марта занимаются дистанционно:

учащиеся 0-9 классов первой смены - в Усть-Каменогорске, Глубоковском районе;

ученики 0-11 классы I и II смены - в Курчумском районе (в Курчуме школы № 1, 3, 4, 5; Алгабасской, Ушбулакской, Сарыоленской, Баракбатырской, Жиделинской, Теректыбулакской школах);

учащиеся 0-4 классов - в Курчумском районе (Куйганская школа, гимназия им. К. Нургалиева);

ученики 0-6 классы первой смены - в Риддере.

Издание Tengrinews пишет, что в Денисовском, Карабалыкском и Мендыкаринском районах Костанайской области отменены уроки для учеников начальных классов, а Наурзумском - в 1-11 классах.

Напомним, что сегодня в Абайской, Восточно-Казахстанской, а также Костанайской областях было объявлено штормовое предупреждение. Жителей этих регионов предупредили об ухудшении погодных условий - прогнозируются осадки, сильный ветер и гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011837-shkolnikov-pereveli-na-distantsionku-v-neskolkih-oblastyah-kazahstana/