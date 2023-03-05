Алматинцев призвали не ходить в горы

Лавина. Иллюстративное фото: ДЧС Алматинской области

Департамент по ЧС Алматы обратился к горожанам из-за лавинной опасности - жителей южной столицы призвали в ближайшие дни не ходить в горы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ссылаясь на штормовое предупреждение, спасатели сообщили, что в период 5-7 марта в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин.

"В этой связи не рекомендуется выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, лучше воздержаться от походов в горы", - призвали в ДЧС.

Кроме того спасатели попросили туристов оказавшихся в горах соблюдать все меры безопасности.

На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации, которые помогут спастись при сходе лавины.

Если вы оказались в лавиноопасной зоне, соблюдайте основные правила безопасности. Не выходите в горы в снегопад и непогоду.

Если вы уже находитесь в горах, следите за изменениями погоды, тщательно спланируйте маршрут с учетом возможного схода лавин. Помните, что чаще всего лавины сходят со склонов крутизной более 30 градусов и при крутизне более 20 градусов со склонов без кустарников и деревьев. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

После снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно безопасно лишь через 2-3 дня.

Как действовать при сходе лавины

Если к вам приближается лавина, но она находится все еще достаточно высоко, немедленно убегайте с ее пути. Спрячьтесь в безопасном месте, укройтесь за выступом скалы или в выемке. Но не прячьтесь за молодыми деревьями.

Если скрыться от лавины невозможно, освободитесь от лишних вещей, лягте по направлению движения лавины и подожмите колени к животу, закройте рот и нос шарфом или рукавицей. Двигаясь в лавине, старайтесь держаться на ее поверхности, перемещайтесь к ее краю, где скорость ниже. Когда лавина остановится, расчистите пространство у лица и груди – это поможет вам дышать.

Оказавшись в лавине, не кричите, снег поглотит звуки, а крик и бессмысленные движения лишат вас сил, кислорода и тепла. Постарайтесь двигаться вверх. Самое главное: старайтесь не впадать в панику и не давайте себе уснуть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011785-almatintsev-prizvali-ne-hodit-v-gory/