Гроза, снег и сильный ветер: какая погода ожидается в крупнейших городах Казахстана в воскресенье

Гроза. Иллюстративное фото: Ron Crabtree/Getty Images

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Алматы, Астане и Шымкенте 5 марта - актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня пообещали теплую погоду без осадков. Возможна переменная облачность. Столбики термометров покажут 16-18 градусов выше нуля. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

В Астане в воскресенье ожидаются осадки в виде дождя и снега. В столице сохраняется минусовая температура. 5 марта, согласно прогнозам, столбики термометров покажут -1...-3 градуса.

В Шымкенте синоптики пообещали осадки, также сегодня в городе возможна гроза. Температура воздуха составит 17-19 градусов тепла. Специалисты предупредили горожан об усилении ветра - скорость составит 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Отметим, что на официальном сайте ДЧС Алматы спасатели рассказали о том, что нужно делать во время грозы.

Если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

Если вы на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к ЛЭП или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011770-groza-sneg-i-silnyy-veter-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana-v-voskresene/