На управление транспорта Астаны и CTS подали в суд из-за системы оплаты проезда

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В специализированный межрайонный административный суд столицы поступил иск в отношении ТОО "City Transportation Systems" и Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

В определении суда, опубликованном на портале "Судебный кабинет" сказано, что истец (ТОО "SMSBUS") требует признать незаконным и отменить конкурс на определение партнера по реализации проекта "Модернизация электронной системы оплаты проезда и системы диспетчеризации в общественном транспорте города Астаны".

Дело было принято в производство. Стороны должны будут предоставить отзыв на иск до 7 марта. На этот же день назначено предварительное слушание, которое пройдет в режиме видеосвязи.

"Участники административного процесса обязаны оказывать суду содействие в исследовании фактических обстоятельств административного дела и сборе доказательств. Лица, участвующие в административном деле, не вправе уничтожать или скрывать какое-либо доказательство либо иным образом препятствовать его исследованию и оценке, делая невозможным или затруднительным получение доказательств. В таком случае суд может возложить бремя доказывания на препятствующую сторону", - говорится в документе.

Согласно официальному сайту ТОО "City Transportation Systems", компания была создана постановлением акимата города Астаны в 2011 году, единственным учредителем является ГУ "Управление транспорта и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны".

ТОО "City Transportation Systems" – это оператор по управлению транспортным комплексом в целом. Одной из главных задач компании является создание новой транспортной системы Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011702-na-upravlenie-transporta-astany-i-cts-podali-v-sud-iz-za-sistemy-oplaty-proezda/