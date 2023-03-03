Казахстанец узнал о тайном браке жены после переезда в Грузию

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Гражданин Казахстана узнал о тайном браке своей жены, когда они переехали в Грузию. Мужчина обратился в суд, чтобы их брак признали недействительным, сообщается на официальном сайте горсуда Астаны.

Истец пояснил, что около 5 лет назад в Дубае он вступил в брак с ответчицей. Пара зарегистрировала брак в Генеральном консульстве Дубая, затем и в органах регистрации актов гражданского состояния (РАГС) на территории Казахстана.

Подчеркивается, что у пары появился совместный ребенок в период их совместной жизни.

Позже семья переехала в Грузию - там они получили вид на жительство. При переезде и получении документов выяснилось, что супруга истца 7 лет назад была в Тбилиси, где зарегистрировал брак с гражданином Грузии.

Мужчина заявил, что ничего не знал об этом факте.

Казахстанец обратился в суд для признания его брака с ответчицей недействительным.

Отмечается, что суд удовлетворил иск и признал зарегистрированный в 2018 году в Генеральном консульстве Республики Казахстан в городе Дубай брак недействительным.

Ответчик намеривалась оспорить решение суда и обратилась в городской суд с апелляционной жалобой. Однако решение суда оставили без изменений.

Отметим, что согласно статье 11 кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", Не допускается заключение брака (супружества) между:

лицами одного пола;

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке (супружестве);

близкими родственниками;

усыновителями и усыновленными, детьми усыновителей и усыновленными детьми;

лицами, хотя бы одно из которых признано недееспособным вследствие психического заболевания или слабоумия по решению суда, вступившему в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011673-kazahstanets-uznal-o-taynom-brake-zheny-posle-pereezda-v-gruziyu/