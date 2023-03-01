Выходные на День столицы предложили удлинить в Казахстане

Вид на Байтерек. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Министерство труда и соцзащиты населения подготовило проект постановления правительства о переносе дня отдыха - планируется удлинение выходных на День столицы. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

Проект постановления появился на сайте накануне, 28 февраля. Публичное обсуждение продлится до 15 марта текущего года.

Авторы проекта предлагают перенести день отдыха с субботы 1 июля 2023 года на пятницу 7 июля 2023 года.

В пояснительной записке сказано, что это делается в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней.

Таким образом казахстанцы смогут отдохнуть с 6 по 9 июля, но вместо этого работать в субботу, 1 июля.

Стоит отметить, что согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК, в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.

Как сообщается на официальном сайте Ассамблеи народа Казахстана, День столицы - государственный праздник, который отмечается 6 июля. Он был установлен Законом РК от 25 июня 2008 года "О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" по инициативе мажилиса.

Данный праздник, по мнению законотворцев, имеет важное историко-культурное значение для народа и является символом достижений Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011370-vyhodnye-na-den-stolitsy-predlozhili-udlinit-v-kazahstane/