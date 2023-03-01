Темір-Батыр: школьник из Тараза изобрел робота-пожарного (видео)

Вячеслав Кузьмин и Айнур Сураншиева. Фото: t.me/oqu_agartu

В одной из школ города Тараза девятиклассник придумал и собрал робота, который будет помогать спасать людей во время пожара. Об этом сообщается на официальном сайте Минпросвещения РК.

Автор изобретения – ученик 9 класса средней школы №7 города Тараза Вячеслав Кузьмин. Школьник увлекается робототехникой. Свой проект юный изобретатель реализовал под руководством наставника Айнур Сураншиевой.

Робот получил имя "Темір-Батыр", что означает "железный герой".

"Темір-Батыр" тушит пламя во время пожара и ищет человека, оставшегося в густом дыму.

"Робот снабжен рычагом для преодоления препятствий и камерой. Им можно управлять удаленно, видеть место возгорания через камеру, с помощью ультразвукового прибора определять, где возник пожар и есть ли там люди. Внутри робота установлены два бака. В зависимости от ситуации они наполняются пеной либо водой. Распылять жидкость можно на расстояние до 5 метров", – рассказал школьник.

Как отметили представители министерства, Вячеслав Кузьмин собирается представить свое изобретение специалистам МЧС по Жамбылской области. В планах – получение патента и дальнейшее совершенствование робота.

Отметим, что на сегодняшний день в казахстанских школах и образовательных центрах большим спросом пользуются кружки робототехники.

Как рассказывали в Министерстве просвещения, робототехника – это создание роботов при помощи специальных конструкторов. Каждый школьник может прийти в специально оборудованный кабинет и не просто послушать учителя, а самостоятельно собрать робота.

Учителя на этих занятиях знакомят детей с азами механики и развивают их практические навыки. Дети учатся самостоятельно создавать свои проекты.

"Конструирование развивает ответственность, дисциплину, воображение и внимательность. Кроме того, робототехника расширяет знания детей в области физики, математики и информационных технологий", – объясняли представители ведомства.

Сообщалось, что на начало прошлого учебного года в школах Казахстана открылось около 3 тыс. кабинетов робототехники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011314-temir-batyr-shkolnik-iz-taraza-izobrel-robota-pozharnogo-video/