Сироту-инвалида выселили из выделенной государством квартиры в Таразе

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В Таразе выпускницу детского дома выселили из предоставленной государством квартиры. Однако в дело вмешалась прокуратура и помогла ей вернуть жилье, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Как рассказали в прокуратуре, 28-летняя О. является инвалидом II группы, в силу своей болезни она не могла отвечать за свои действия и поступки.

Так, в 2013 году девушку обманули, продав ей за 1 млн тенге 1-комнатную квартиру в общежитии, непригодную для проживания. В квартире не было отопления, ремонта, дверей, стены были покрыты плесенью. Но за это жилье девушка отдала все свои накопления.

Однако из-за того, что квартира была непригодна для жилья, О. в итоге жила у знакомых. С их помощью ей удалось продать эту квартиру в общежитии в 2019 году. В том же году казахстанка в порядке очередности как сирота получила от государства 1-комнтаную квартиру в новостройке.

"Однако наличие у нее в собственности той самой комнаты в общежитии стало основанием для отмены решения жилищной комиссии о предоставлении ей квартиры в новостройке с возбуждением исполнительного производства о ее выселении", – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что из-за болезни О. не могла самостоятельно обратиться в компетентные органы, а близких родственников и опекунов у нее нет.

Во время анализа производств о выселении сотрудники прокуратуры наткнулись и на документы об этом случае.

"Приостановив исполнительное производство, прокуратурой немедленно внесены акты надзора и приняты меры по восстановлению конституционных прав гражданки О. на получение жилья. В первую очередь решением Таразского городского суда девушка в силу заболевания признана недееспособной и постановлением акимата ей назначен опекун", – сообщили в прокуратуре.

Учитывая, что в период совершения сделок купли-продажи комнаты в общежитии она не могла понимать значение своих действий и их последствия, в суд подано исковое заявление о признании их недействительными.

Суд удовлетворил этот иск, и в итоге девушке вернули предоставленную ей ранее квартиру в новостройке. Решение о ее выселении отменили.

Кто может претендовать на бесплатное жилье от государства

Согласно информации на портале eGov.kz, коммунальные или государственные квартиры предоставляются из коммунального жилищного фонда или частного жилищного фонда следующим лицам:

ветеранам Великой Отечественной войны;

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;

многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетным семьям при определенных условиях;

социально уязвимым слоям населения (при определенных условиях);

госслужащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам и лицам, занимающим государственные выборные должности;

гражданам, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством РК.

При этом, согласно статье 69 закона "О Жилищных отношениях", вы являетесь нуждающимися в жилье, если:

не имеете жилья на праве собственности на территории РК при постановке на учет и на момент предоставления жилища из коммунального жилищного фонда или жилищного фонда госпредприятия;

не имеете жилища на праве собственности в данном населенном пункте при постановке на учет и на момент предоставления жилища из жилищного фонда государственного учреждения;

не имеете предоставленного арендного жилища без права выкупа;

жилье, в котором проживает ваша семья, не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям;

в смежных, неизолированных жилых помещениях проживает две и более семей;

в составе вашей семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний (по списку заболеваний, утвержденному правительством РК), при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным.

Кто распределяет жилье от государства

Жилье из коммунального жилищного фонда, или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предоставляется по решению акимата по месту жительства заявителя на основании решения жилищной комиссии и заключенного договора найма жилища.

Жилье из жилищного фонда государственного предприятия предоставляется на основании решения жилищной комиссии государственного предприятия о предоставлении жилища и заключенного договора найма жилища.

Жилье из жилищного фонда государственного учреждения предоставляется на основании решения жилищной комиссии государственного учреждения о предоставлении жилища и заключенного договора найма жилища.

При подаче документов создается жилищная комиссия, по решению которой предоставляется жилье на основании ранее сданных документов. Жилищная комиссия принимает решение о постановке в очередь в течение 30 календарных дней, после чего выдает уведомление с указанным номером очереди.

Жилищная комиссия – это коллегиальный орган, который создается при акиматах, государственных предприятиях, государственных учреждениях, и уполномочен на вынесение решений по жилищным вопросам. Жилищная комиссия действует на постоянной основе.

Жилищная комиссия рассматривает заявления претендентов на жилье, проверяет предоставленные документы на полноту, достоверность, принимает решение об удовлетворении заявления или отказе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011293-sirotu-invalida-vyselili-iz-vydelennoy-gosudarstvom-kvartiry-v-taraze/