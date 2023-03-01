Почти 100 человек ищут ушедшего на охоту мужчину на юге Казахстана (видео)

Поиски пропавшего. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Мужчина ушел на охоту и не вернулся в Туркестанской области. Сейчас его ищут полицейские и спасатели, передает новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили стражи порядка, еще 24 февраля в ОП Байдибекского района поступила информация о пропаже местного жителя на реке Арысь, расположенной в 25 километрах от села Жузимдык.

"В поисковых работах задействованы около 100 человек. Среди них – полицейские, водолазы, сотрудники ЧС, волонтеры, жители села и родственники пропавшего", – отметили представители МВД.

Кроме того, на площади около 40 километров поисковые мероприятия проводятся с помощью дрона.

"В целях снижения уровня воды в водохранилище задействована спецтехника, ведется рытье дополнительных каналов", – добавили полицейские.

Сейчас по факту исчезновения человека зарегистрировано уголовное дело.

Река Арысь на карте. Скриншот: Google Maps

Что делать, если пропал человек?

Пропажа близкого человека – ситуация, в которой многие теряются и начинают паниковать. Тем не менее важно придерживаться четкого плана действий. Основные шаги описаны на сайте eGov.kz.

Первый признак пропажи – исчезновение из поля зрения близких, нехарактерное привычному поведению (вышел из дома в магазин и не вернулся, ушел с работы и не появился дома в привычное время, задерживается после учебных занятий, не доехал до места назначения).

Другие критерии:

человек не выходит на связь длительное время — не отвечает на звонки, SMS, сообщения в соцсетях;

никто из друзей и родных не имеет сведений о его местонахождении;

отсутствие на рабочем месте;

документы потерявшегося находятся дома, а также его вещи и деньги;

остались без присмотра любимые домашние животные, машина брошена не на привычном месте и т.п.

Любой из этих поводов для беспокойства может стать причиной обращения в полицию с заявлением о розыске без вести пропавшего.

При пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Как подчеркивают специалисты, ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.п.

Как самостоятельно искать человека, пропавшего без вести:

поиск при помощи специализированных интернет-сервисов;

привлечение добровольческих отрядов – волонтеров;

разработка макета листовки о поиске, размещение объявления в социальных сетях (городские паблики, специализированные группы) с просьбой о репостах;

обращение в местные СМИ с просьбой о размещении рекламной бегущей строки о поиске, или даже целого репортажа в новостях;

расклейка листовок;

периодический обзвон и по возможности личное посещение медицинских учреждений;

изучение сводок.

Тем не менее важно, чтобы именно сотрудники правоохранительных органов координировали поисковую операцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011280-pochti-100-chelovek-ischut-ushedshego-na-ohotu-muzhchinu-na-yuge-kazahstana-video/