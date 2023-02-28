Одно из старейших СМИ Казахстана – "Экспресс К" – объявило о своем закрытии

Выпуски газеты "Экспресс К" и "Ленинская смена". Фото: exk.kz / ЭК / Андрей Халин

Корреспонденты казахстанской газеты "Экспресс К" сообщили о закрытии издания. Оно было основано еще в 1920 году. Об этом сообщается на портале exk.kz.

"Миссия одного из старейших информационных изданий Казахстана подошла к концу. Редакция "Экспресс К" завершает работу и закрывается. Несмотря на минорность ситуации, коллектив портала предлагает читателям вспомнить основные вехи нашего пути и расстаться добрыми друзьями", – говорится в сообщении.

Издание "Экспресс К" просуществовало 103 года.

В 1920 году газета была основана как "Юношеская правда", затем до 1928 года издавалась как "Комсомолец". Тем не менее большую часть своей истории газета носила название "Ленинская смена".

К 1980-м годам ежедневный тираж издания достигал 300 тысяч экземпляров.

В 1991 году на волне глобальных перемен "Ленинская смена" сменила название на "Экспресс К".

"Мы от всей души благодарим всех, кто выписывал "Ленинскую смену". Всех, кто покупал свежие номера "Экспресс К". Всех, кто посещал портал exk.kz со своих смартфонов и компьютеров. Спасибо за ваше доверие, интерес и конструктивную критику. На этой ноте надо бы попрощаться, но мы говорим: "До свидания, до новых встреч!" – написали представители редакции.

Отметим, что, как пишет газета "Казахстанская правда", пресса независимого Казахстана очень отличается от прессы периода Казахской ССР.

До 1990 года издавалось всего 10 республиканских государственных газет и журналов, главными из которых были русскоязычная "Казахстанская правда" и казахскоязычный "Социалистік Қазақстан" (ныне "Егемен Қазақстан").

При этом с начала 1990-х годов стали появляться самиздатовские газеты и журналы: "Алматинский вестник", "Вестник", "Свободное слово", "Альтернатива", "Мнение", "Ракурс", независимые газеты "Азат", "Аманат", "Бірлесу", "Алаш", "Өркен".

Подчеркивается, что в 1991 году 82 издания печатались на казахском языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011163-odno-iz-stareyshih-smi-kazahstana-ekspress-k-obyavilo-o-svoem-zakrytii/