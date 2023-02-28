Свыше 160 машин скопилось на дорогах Костанайской области из-за непогоды (фото)

Затор. Фото с места событий: МЧС РК

Скопление грузовых и легковых машин наблюдается на выезде из сел Аулиеколь и Октябрьское в Костанайской области из-за непогоды, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

Сегодня, 28 февраля, в Мендыкаринском, Аулиекольском и Карасуском районах Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) и закрытия движения на автодорогах наблюдается скопление более 40 легковых, 123 грузовых автомашин на выезде из сел Аулиеколь и Октябрьское, отметили спасатели.

Силами ДЧС региона совместно с местными исполнительными органами из мест скопления эвакуированы и размещены в двух пунктах обогрева в школах данных населенных пунктов 14 человек, в том числе 3 ребенка.

По данным МЧС, на текущий момент остается закрытым движение на двух участках дорог республиканского значения, 14 участках областного значений.

"Посредством сотовых операторов заблаговременно осуществлялась рассылка СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, а также через СМИ и социальные сети. Всего на местах организовано дежурство 18 временных блок-постов в составе 44 сотрудников и 18 единиц техники ДЧС и МПС, подготовлен 21 пункт обогрева на 823 койко-мест", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что на официальном сайте "Электронного правительства" изложены рекомендации по поводу того, как обезопасить себя в пути при сложных метеорологических условиях зимой. Так, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций зимой, необходимо в первую очередь постоянно следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, специальными сообщениями экстренных служб в средствах массовой информации.

Зимой в пути надо быть очень осторожным не только тогда, когда обещают холода, но и всегда - ведь зимняя дорога на большей части Казахстана абсолютно непредсказуема. В зависимости от рельефа местности бывают такие коридоры, где очень часто бушуют бураны.

Лучше всего отказаться от дальних поездок, требующих выезда за пределы населенного пункта: несмотря на своевременное оповещение о штормовом предупреждении, каждый из нас может попасть в снежную бурю на автомобильных дорогах.

Специалисты предупреждают: самонадеянность, неосторожность, незнание мер безопасности и правил самоспасения в зимних условиях наших граждан могут привести к материальным потерям и даже гибели людей.

Собираясь в дорогу в зимнее время, рекомендуется тщательно планировать и продумывать все до деталей: в аварийной ситуации каждая мелочь важна.

В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты. Рекомендуется приобрести жилетку со светоотражающими полосками - легкие курточки с полосками. Должен быть треугольник - аварийный знак со светоотражающей пленкой, или пластмассовые конусы.

Рекомендуется приобрести жилетку со светоотражающими полосками - легкие курточки с полосками. Должен быть треугольник - аварийный знак со светоотражающей пленкой, или пластмассовые конусы. Также берите с собой продукты питания, в том числе сухой паек, питьевую воду примерно на 1-2 дня, теплую запасную одежду, аптечку, сотовый телефон. Перед дорогой зарядите его, проверьте, чтобы на балансе было достаточно единиц, чтобы при необходимости могли без проблем звонить спасателям и близким.

Если ваш автомобиль на дизеле, или вы дальнобойщик, то рекомендуется иметь литров 10 керосина в багажнике. При низкой температуре дизель начинает сгущаться, тогда надо добавлять сверху керосин, и топливо не будет сгущаться и будет нормально работать. Или можно использовать специальные добавки для разжижения топлива, они тоже есть в продаже, поэтому берите с собой или керосин, или специальные добавки.

Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112".

Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку, полностью закрыть жалюзи машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.

При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой.

Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011126-svyshe-160-mashin-skopilos-na-dorogah-kostanayskoy-oblasti-iz-za-nepogody-foto/