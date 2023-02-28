На ядовитую почву хвостохранилища Кошкар-Ата пожаловались мангистауцы (видео)

Хвостохранилище Кошкар-Ата. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Жители поселка Акшукур в Мангистауской области жалуются на соседство с хвостохранилищем. Ранее сообщалось, что объект рекультивируют, но сейчас работы приостановлены, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, на протяжении нескольких десятков лет в хвостохранилище Кошкар-Ата сбрасывались вредные отходы с крупных предприятий.

"Когда потеплеет, пыль с хвостохранилища Кошкар-Ата накрывает Мунайлинский район и Актау. Мы собираемся развивать туризм в регионе, планируем приглашать туристов. А с такой проблемой к нам никто не будет приезжать", – сетует житель Мунайлинского района Дулат Шамшадинов.

Местные недовольны даже уже проделанной работой. По их словам, песок, которым засыпают ядовитую почву, разлетается по поселку.

Независимые экологи согласны с сельчанами. Они считают, что здесь нужно подробнее изучить состав почвы.

Между тем в акимате заявили, что причин для беспокойства причин нет.

В ведомстве заверили, что грамотная рекультивация Кошкар-Аты – одна из важнейших задач региона, и за ее исполнением и эффективностью тщательно следят.

Как объяснили в акимате, работы по рекультивация хвостохранилища остановили, потому что проектная смета разрабатывалась еще в 2015 году. С тех пор цены на товары и услуги сильно выросли. Сейчас денег нужно в три раза больше.

"Было принято решение о повторной корректировке, то есть уже с подорожанием. На данный момент, сейчас находится на корректировке, планируем получить в третьем квартале текущего года положительное заключение госэкспертизы. Потом работы будут возобновлены до 2025 года.

Ожидаемая сумма удорожания будет от 40 до 50 миллиардов тенге", – сообщил руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Мангистауской области Ербол Денов.

Источник: КТК

Хвостохранилище Кошкар-Ата

На сайте Ecocitizens.kz указано, что хвостохранилище Кошкар-Ата расположено в 5 километрах от Актау и в 8 километрах от берега Каспийского моря. Его площадь составляет примерно 50 кв.км.

Карта. Скриншот: google.kz/maps

Согласно данным этого сайта, в 2009 и 2010 годах здесь были проведены первые работы по рекультивации особо опасных радиационных участков. После завершения работ акимат, получив положительное заключение госэкспертизы, начал разработку ПСД для обоснования расходов рекультивации хвостохранилища и процедуру передачи объекта в собственность земель республиканского значения.

Что такое хвосты и хвостохранилище

Согласно данным сайта Industriall, хвосты – это отходы обогащения полезных ископаемых.

Для того, чтобы извлечь из каменной руды ценный минерал или металл, породу при помощи механических и химических процессов измельчают до фракций тонкого песка. Все остатки с минимальным содержанием полезного компонента, непригодные для дальнейшей переработки, отправляются в отходы. Отходы содержат пыль мелкоизмельченной горной породы, химикаты, минералы и воду.

Хвосты содержат много токсичных и даже радиоактивных веществ. Нередки случаи, когда в отходах оказывается большое количество цианида, ртути и мышьяка.

На сайте Neftegaz.ru указано, что хвостохранилище - это комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других материалов, оставшихся после процесса отделения ценной фракции от нерентабельной фракции (пустой породы) руды.

Как правило, хвостохранилища располагаются в нескольких километрах от производства, в понижениях рельефа (котловинах, ущельях, распадках).

Особую опасность для окружающей среды представляют старые хвостохранилища. Некоторые из них организованы на природных прудах и озерах, не ограждены и не охраняются.

Еще одна опасность - загрязнение воздушных потоков в районе хвостохранилищ. В воздухе может наблюдаться повышенное содержание вредных газов, включая диоксид серы и диметилсульфид.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011075-na-yadovituyu-pochtu-hvostohranilischa-koshkar-ata-pozhalovalis-mangistautsy-video/