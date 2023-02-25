Около 400 казахстанских дальнобойщиков застряло на территории Польши

Грузовой транспорт. Иллюстративное фото: Serhii Hudak / Ukrinform / Barcroft Media / Getty Images

В результате ограничений, введенных польскими властями, порядка 400 казахстанских дальнобойщиков вынуждены находиться на территории Польши. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Комитете транспорта при Министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР).

"С 21 февраля 2023 года в Польше введен запрет на проезд грузовых автотранспортных средств для перевозчиков всех стран, кроме Европейского союза, в результате чего на территории данной страны организовалось скопление порядка 400 единиц казахстанского автотранспорта", – говорится в сообщении комитета.

Дабы обеспечить проезд казахстанским дальнобойщикам, МИИР совместно с представителями ассоциации казахстанских перевозчиков составило актуальный список наших авто.

Также совместно с посольствами РК в Варшаве (Польша) и Вильнюсе (Литва) проведены переговорные процессы с польскими и литовскими уполномоченными органами в области транспорта для разрешения выезда казахстанского транспорта.

Кроме того, 24 февраля с Министерством транспорта и коммуникации Литвы проведено заседание спецкомиссии, где был согласован вопрос проезда казахстанских автомобилей, находящихся в Польше, через территорию Литвы, а также установлена квота обмениваемых бланков разрешений на 2023 год для обеспечения грузоперевозок.

"На сегодняшний день литовской стороне представлен список казахстанских автотранспортных средств для обеспечения их беспрепятственного пропуска по их территории", – заключили в Комитете транспорта МИИР РК.

По информации, предоставленной Google Maps, Польша и Литва имеют общую границу протяженностью около 90 километров.

Польско-литовская граница. Скриншот: Google Maps

Помимо Литвы, как пишет Britannica, Польша граничит на севере с Балтийским морем, на северо-востоке – Россией (Калининградская область), а на востоке – с Беларусью и Украиной. На юге граница проходит по территории таких горных систем, как Бескиды, Карпаты и Судеты, которые отделяют Польшу от Словакии и Чехии. На западе же реки Нейсе и Одра определяют границу Польши с Германией.

Польша и ее границы с другими государствами. Иллюстрация: Britannica

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010858-okolo-400-kazahstanskih-dalnoboyschikov-zastryali-na-territorii-polshi/