Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz

Премия Nauryz. Фото: МИОР

Национальная премия Nauryz, профессионально оценивающая контент отечественных сериалов, проводится впервые в 2023 году при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. Об этом сообщили в самом МИОР.

С сегодняшнего дня на сайте nauryz-awards.kz начался прием заявок на участие в Национальной премии телесериалов Nauryz.

Подача заявок продлится до 15 марта 2023 года.

В премии могут принять участие сериалы, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов, на YouTube и других платформах с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.

Заявки могут подавать республиканские и региональные телевизионные вещательные компании, студии, продюсерские центры и другие организации медиаиндустрии, производящие сериалы.

Премия присуждается в 13 номинациях:

Лучший исторический сериал; Лучший драматический сериал; Лучший комедийный сериал; Лучший веб-сериал; Лучший актер; Лучшая актриса; Лучший актер второго плана; Лучшая актриса второго плана; Лучший режиссер; Лучший сценарист; Лучший оператор-постановщик; Лучший монтаж; Лучший саундтрек.

Основная цель конкурса – поддержка развития сериального контента, популяризация казахстанских сериалов среди зрителей на отечественных и международных онлайн-платформах.

Имена победителей станут известны в марте, им будет вручена специальная статуэтка Nauryz и награда в размере 1 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010803-startoval-priem-zayavok-na-pervuyu-natsionalnuyu-premiyu-teleserialov-nauryz/