Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
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Национальная премия Nauryz, профессионально оценивающая контент отечественных сериалов, проводится впервые в 2023 году при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. Об этом сообщили в самом МИОР.
С сегодняшнего дня на сайте nauryz-awards.kz начался прием заявок на участие в Национальной премии телесериалов Nauryz.
Подача заявок продлится до 15 марта 2023 года.
В премии могут принять участие сериалы, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов, на YouTube и других платформах с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.
Заявки могут подавать республиканские и региональные телевизионные вещательные компании, студии, продюсерские центры и другие организации медиаиндустрии, производящие сериалы.
Премия присуждается в 13 номинациях:
- Лучший исторический сериал;
- Лучший драматический сериал;
- Лучший комедийный сериал;
- Лучший веб-сериал;
- Лучший актер;
- Лучшая актриса;
- Лучший актер второго плана;
- Лучшая актриса второго плана;
- Лучший режиссер;
- Лучший сценарист;
- Лучший оператор-постановщик;
- Лучший монтаж;
- Лучший саундтрек.
Основная цель конкурса – поддержка развития сериального контента, популяризация казахстанских сериалов среди зрителей на отечественных и международных онлайн-платформах.
Имена победителей станут известны в марте, им будет вручена специальная статуэтка Nauryz и награда в размере 1 млн тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010803-startoval-priem-zayavok-na-pervuyu-natsionalnuyu-premiyu-teleserialov-nauryz/