Пассажиры развешали белье в одном из автобусов в Астане (видео)

Пассажиры развешали белье. Кадр из видео: instagram.com/cts_kz

Видео из салона столичного автобуса, в котором пассажиры развесили вещи, появилось в Сети. Инцидент прокомментировали на своей официальной странице в Instagram представители компании CTS.

Сообщается, что ролик появился в Сети 20 февраля текущего года. В компании выяснили, что инцидент произошел в салоне автобуса №21. По информации CTS, неизвестные лица зашли в автобус на остановке "парк Астана", после они начали поспешно натягивать веревку в салоне и развешивать вещи.

Отмечается, что один из участников снимал происходящее на видео.

После эти пассажиры доехали до следующей остановки - "Центр семейного отдыха Аiland", они собрали свой реквизит и вышли.

Видео с камер, которые расположены в салоне автобуса, были изъяты для дальнейшего выяснения обстоятельств.

"Данный видеоматериал будет направлен в Департамент полиции города Астаны для правовой оценки и принятия соответствующих мер реагирования", - сообщили в компании.

Отметим, что, по информации приложения 2Gis, автобус маршрута №21 курсирует от ж/д вокзала Нурлы-жол до ж/д вокзала Астана-1.

Схема маршрута №21. Скриншот: 2GIS.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010615-passazhiry-razveshali-bele-v-odnom-iz-avtobusov-v-astane-video/