Аким шел к застрявшим людям пешком и переночевал на дороге в Жамбылской области (видео)

Ербол Смайлов. Кадр из видео: АДГС

Аким Бериккаринского сельского округа Таласского района Жамбылской области Ербол Смайлов получил благодарственное письмо председателя Агентства РК по делам государственной службы Дархана Жазыкбаева, передает официальный сайт ведомства.

В АДГС рассказали, что 10-11 февраля в результате ухудшения погодных условий около 35 автомобилей и порядка 70 человек застряли в снежном заторе на трассе Тараз - Каратау, расположенной близ села Майтобе Бериккаринского сельского округа.

"Аким сельского округа Ербол Смайлов проявил решительность и самоотверженность в ходе проведения спасательных работ.

В акимат поступило сообщение о том, что местный житель с двумя внуками из-за непогоды остались вдоль трассы Каратау - Тараз. Аким, оперативно проинформировав отдел ЧС и не дожидаясь приезда спасателей, самостоятельно приступил к поисковой работе, несмотря на отсутствие точных координат", - отметили в ведомстве.

Однако служебный автомобиль чиновника застрял в снежной метели, поэтому дальнейшие поиски людей он продолжил пешком.

Достигнув места назначения, госслужащий посредством мобильной связи сообщил сотрудникам акимата сельского округа местоположение жителя и его внуков. В свою очередь, коллеги оперативно организовали работу по привлечению спецтехники. В итоге граждан доставили в безопасное место.

"До прибытия сотрудников отдела ЧС аким, рискуя собственной жизнью, продолжил поиски других людей и переночевал на дороге. В это время сотрудники акимата провели работу по временному размещению спасенных граждан. Утром аким, прибыв в село на специальном автотранспорте ЧС, встретился со спасенными и организовал подачу горячего питания в домах местных жителей", - рассказали в АДГС.

Благодаря его действиям были спасены порядка 70 человек, оставшихся на дороге, им оказана первая помощь.

Кроме того, сотрудники акимата и жители села совместно со спасателями при помощи специальной техники вызволили около 35 автомобилей, попавших в снежные заносы.

Отмечается, что Ербол Смайлов родился в Жамбылской области. На государственной службе трудится 8 лет. Воспитывает троих сыновей и дочку.

Спасатели добавляют, что зимние проявления стихийных сил природы нередко выражаются снежными заносами в результате снегопадов и метелей.

Снегопады, продолжительность которых может быть от 16 до 24 часов, сильно воздействуют на хозяйственную деятельность, особенно в сельской местности. Отрицательное влияние этого явления усугубляется метелями (пургой, буранами), при которых резко ухудшается видимость, прерывается транспортное сообщение.

Правила поведения при снежных заносах

1. С объявлением штормового предупреждения о возможных снежных заносах необходимо ограничить передвижение, особенно в сельской местности, создать дома необходимый запас продуктов, воды и топлива. В отдельных районах с наступлением зимнего периода по улицам и между домами необходимо натянуть канаты, помогающие в сильную пургу ориентироваться пешеходам и преодолевать сильный ветер.

2. Для людей, находящихся далеко от населенных пунктов, занесенные снегом дороги и потеря видимости вызывают полную дезориентацию на местности.

При следовании на автомобиле не стоит пытаться преодолеть снежные заносы, надо остановиться, полностью закрыть жалюзи, укрыть двигатель со стороны радиатора. Периодически необходимо выходить из автомобиля, разгребать снег, чтобы не оказаться погребенным под ним. Кроме того, незанесенная снегом машина - хороший ориентир для поисковой группы. Двигатель автомобиля необходимо периодически прогревать во избежание его размораживания. При прогревании важно не допустить попадания в кабину (кузов, салон) выхлопных газов, с этой целью надо следить, чтобы выхлопная труба не заваливалась снегом.

Если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких автомобилях), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль в качестве укрытия; из двигателей остальных машин необходимо слить воду. Ни в коем случае нельзя покидать укрытие - в сильный снегопад ориентиры, казалось бы, надежные с первого взгляда, через несколько десятков метров могут быть потеряны.

3. В сельской местности с получением штормового предупреждения нужно в срочном порядке заготовить в необходимом количестве корм и воду для животных. С отгонных пастбищ скот необходимо перегнать в ближайшие укрытия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010606-akim-shel-k-zastryavshim-lyudyam-peshkom-i-perenocheval-na-doroge-v-zhambylskoy-oblasti/