Казахстанские власти оштрафовали авиакомпанию Air Arabia

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанские власти привлекли авиакомпанию Air Arabia к административной ответственности за нарушение требований в части предоставления услуг пассажирам при задержке рейса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации МИИР РК.

В КГА сообщили о продолжении работы по привлечению к ответственности отечественных и иностранных авиаперевозчиков за нарушение требований действующего законодательства РК в части предоставления услуг пассажирам при задержке рейса.

Так, в связи с непредоставлением услуг (прохладительные напитки), предусмотренных действующим законодательством РК при задержке рейса по маршруту "Алматы – Шарджа", 13 февраля 2023 года авиакомпания Air Arabia была привлечена к выплате административного штрафа за нарушение статьи 567 Кодекса об административных правонарушениях в размере 200 МРП (690 тысяч тенге).

Добавим, что по статье 567 КоАП РК, неисполнение либо ненадлежащее исполнение перевозчиком обязанностей, предусмотренных законодательством РК об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации, по предоставлению услуг пассажиру при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменения маршрута перевозки влечет штраф в размере 200 МРП.

При этом действие (или бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге).

"Комитет гражданской авиации, в рамках проводимой работы, придерживается требований действующего законодательства Казахстана в части соблюдения прав пассажиров, и в случае установления фактов нарушения со стороны авиаперевозчиков будет принимать предусмотренные меры", – подчеркнули представители ведомства.

Как сообщается на официальном сайте компании, Air Arabia – это первая и крупнейшая бюджетная авиакомпания на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Компания осуществляет рейсы более чем в 170 пунктов назначения на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии и Европе.

Напомним, что в середине января авиакомпанию Qazaq Air оштрафовали из-за голодного пассажира – во время длительной задержки рейса один из пассажиров попросил ужин, но ему отказали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010505-kazahstanskie-vlasti-oshtrafovali-aviakompaniyu-air-arabia/