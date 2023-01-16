Казахстанскую авиакомпанию оштрафовали из-за голодного пассажира в Актобе

Аэропорт. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актобе задержали вылет самолета, направлявшегося в Астану. Из-за длительной задержки один из пассажиров попросил ужин, но ему отказали. В итоге компания была оштрафована, передает газета "Диапазон".

Сообщается, что рейс авиакомпании Qazaq Air "Актобе – Астана" был задержан на 4 часа и 40 минут из-за позднего прибытия воздушного судна. Ночью в аэропорту один из пассажиров обратился к перевозчику с просьбой предоставить еду и напитки, но получил отказ. После этого пассажир обратился с жалобой в курирующий госорган.

Отмечается, что инцидент случился еще в прошлом году, но в суде рассмотрели его только недавно.

В итоге на авиакомпанию Qazaq Air было заведено административное дело по статье "Неисполнение либо ненадлежащее исполнение перевозчиком обязанностей по предоставлению услуг пассажиру при отмене или задержке рейса по вине перевозчика".

Отметим, что согласно статье 567 Кодекса об административных правонарушениях РК, неисполнение либо ненадлежащее исполнение перевозчиком обязанностей, предусмотренных законодательством РК об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации, по предоставлению услуг пассажиру при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменения маршрута перевозки влечет штраф в размере 200 МРП (690 тыс. тенге).

При этом те же действия, совершенные в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 1000 МРП (3,4 млн тенге).

Представитель авиакомпании просил прекратить дело и заявил, что авиаперевозчик заранее в дневное время оповестил о переносе рейса и сделал объявление о предоставлении еды и напитков. При этом, по словам компании, данный пассажир попросил еду после полуночи, в 00:40, когда кафе в аэропорту уже было закрыто.

"То есть по логике авиаперевозчика, у компании не было возможности достать еду в это время, поэтому вины компании в этом нет", – пишет издание.

Тем не менее суд не принял эти аргументы. По мнению судьи, авиакомпании перевозят пассажиров круглосуточно, а значит, должны быть готовы при задержке рейса предоставить все положенные законом услуги в любое время суток.

В итоге суд оштрафовал авиакомпанию Qazaq Air на 612 тысяч тенге за то, что они не покормили пассажира ночью в аэропорту.

При этом добавим, что по Закону "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации" при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; два телефонных звонка , в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более 2-х часов;

при ожидании отправления рейса более 2-х часов; обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более 4-х часов и далее: через каждые 6 часов днем и через каждые 8 часов – ночью;

при ожидании отправления рейса более 4-х часов и далее: через каждые 6 часов днем и через каждые 8 часов – ночью; размещение в гостинице, предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более 8-ми часов в дневное время и более 6-ти часов в ночное время;

предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более 8-ми часов в дневное время и более 6-ти часов в ночное время; доставку транспортом, предоставляемым перевозчиком от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

Подчеркивается, что указанные услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы.

Кроме того, при отмене или задержке рейса по вине перевозчика на срок свыше 10-ти часов перевозчик обязан по выбору пассажира:

обеспечить перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением услуг в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

возвратить пассажиру полную стоимость билета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005415-kazahstanskuyu-aviakompaniyu-oshtrafovali-iz-za-golodnogo-passazhira-v-aktobe/