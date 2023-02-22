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Молодой человек выехал из Кокшетау в Астану и пропал

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Рахман Божантаев
Рахман Божантаев. Фото: t.me/police_of_kz

Полицейские разыскивают 21-летнего жителя Акмолинской области, который выехал 13 февраля из Кокшетау в Астану и больше не выходил на связь, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По информации ведомства, 20 февраля в управление полиции Кокшетау обратился 48-летний мужчина с заявлением о пропаже его сына Рахмана Божантаева 2002 года рождения. Молодой человек 13 февраля выехал в Астану и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

"По словам отца, сын приехал в гости из столицы 6 февраля и уехал 13 февраля, после чего перестал выходить на связь", – говорится в сообщении.

Его приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы черные.

В МВД добавили, что на поиски молодого человека ориентирован личный состав УП Кокшетау и приданные силы. Ориентировки с приметами молодого человека направлены во все территориальные подразделения ДП Акмолинской и соседних областей. К поиску пропавшего также подключены волонтеры.

"Всем, кто владеет какой-либо информацией местонахождении Божантаева Р.Ж., просим незамедлительно сообщить по телефону: 8 (778) 645-35-79, 8 (702) 877-92-55, 8 (7162) 257805 или 102", – обратились в ведомстве.

Добавим, что, по данным на сайте "Электронного правительства", при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102 или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Как найти самостоятельно человека, пропавшего без вести

  • поиск при помощи специализированных интернет-сервисов;
  • привлечение добровольческих отрядов – волонтеров;
  • разработка макета листовки о поиске, размещение объявления в социальных сетях (городские паблики, специализированные группы) с просьбой о репостах;
  • обращение в местные СМИ с просьбой о размещении рекламной бегущей строки о поиске, или даже целого репортажа в новостях;
  • расклейка листовок;
  • периодический обзвон и по возможности личное посещение медицинских учреждений;
  • изучение сводок.

Отметим, что город Кокшетау является центром Акмолинской области. Расстояние от Кокшетау до Астаны на машине составляет примерно 310 км.

Расстояние от Кокшетау до Астаны
Расстояние от Кокшетау до Астаны. Скриншот: Google Maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010457-molodoy-chelovek-vyehal-iz-kokshetau-v-astanu-i-propal/

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