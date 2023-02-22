Молодой человек выехал из Кокшетау в Астану и пропал

Рахман Божантаев. Фото: t.me/police_of_kz

Полицейские разыскивают 21-летнего жителя Акмолинской области, который выехал 13 февраля из Кокшетау в Астану и больше не выходил на связь, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По информации ведомства, 20 февраля в управление полиции Кокшетау обратился 48-летний мужчина с заявлением о пропаже его сына Рахмана Божантаева 2002 года рождения. Молодой человек 13 февраля выехал в Астану и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

"По словам отца, сын приехал в гости из столицы 6 февраля и уехал 13 февраля, после чего перестал выходить на связь", – говорится в сообщении.

Его приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы черные.

В МВД добавили, что на поиски молодого человека ориентирован личный состав УП Кокшетау и приданные силы. Ориентировки с приметами молодого человека направлены во все территориальные подразделения ДП Акмолинской и соседних областей. К поиску пропавшего также подключены волонтеры.

"Всем, кто владеет какой-либо информацией местонахождении Божантаева Р.Ж., просим незамедлительно сообщить по телефону: 8 (778) 645-35-79, 8 (702) 877-92-55, 8 (7162) 257805 или 102", – обратились в ведомстве.

Добавим, что, по данным на сайте "Электронного правительства", при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102 или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Как найти самостоятельно человека, пропавшего без вести

поиск при помощи специализированных интернет-сервисов;

привлечение добровольческих отрядов – волонтеров;

разработка макета листовки о поиске, размещение объявления в социальных сетях (городские паблики, специализированные группы) с просьбой о репостах;

обращение в местные СМИ с просьбой о размещении рекламной бегущей строки о поиске, или даже целого репортажа в новостях;

расклейка листовок;

периодический обзвон и по возможности личное посещение медицинских учреждений;

изучение сводок.

Отметим, что город Кокшетау является центром Акмолинской области. Расстояние от Кокшетау до Астаны на машине составляет примерно 310 км.

Расстояние от Кокшетау до Астаны. Скриншот: Google Maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010457-molodoy-chelovek-vyehal-iz-kokshetau-v-astanu-i-propal/