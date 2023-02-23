"Кожа стирается об асфальт": девушка бегает зимой босиком и в летней одежде в Алматы (фото, видео)

Ольга с сыном. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жительница Алматы Ольга Бекрицкая совсем недавно переехала из России и уже успела удивить горожан – девушка бегает в легкой одежде и босиком даже в зимнее время. Кроме того, ее сопровождает ее маленький сын в коляске, что усложняет задачу для мамы, передает корреспондент NUR.KZ.

На нашу встречу Ольга тоже прибежала в топе и шортах и, конечно, босиком, обращая на себя взгляды прохожих. Ее сын – 4,5-летний Родион – с удовольствием воспринял прогулку по парку, но уже через некоторое время заскучал и предложил маме побегать.

Ольга Бекрицкая. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ольга и ее супруг переехали из Москвы в Алматы совсем недавно: в сентябре прошлого года первым приехал глава семейства, а в перед Новым годом к нему присоединились жена и двое сыновей.

"Муж выбрал Казахстан, он ехал в никуда: знакомых здесь не было, где работу нашел – там и остановился. По климату Алматы нам понравился больше, чем Астана, потому что тут мягкий климат, короткая и теплая зима. Говорят, здесь очень жаркое лето. Климат для меня идеален", – делится женщина.

Ольга бегает босиком. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Бегом Ольга занималась еще до переезда, а 1,5 года назад решила бегать в летней одежде и без обуви.

"Я очень часто болела, от любого холода заболевала. У меня была хроническая ангина, циститы. В итоге мне надоело болеть и я решила закаляться. Начала с холодного душа. Что касается бега, то раньше я бегала одетой, надевала кроссовки с толстой подошвой и даже в -5 надевала на лицо бафф, так как из-за холодного воздуха могла заболевать", – вспоминает она.

Сейчас все изменилось: даже в -30 стандартная форма Ольги для бега не меняется. Разве что сокращаются расстояния, если на улице сильный мороз.

Родион. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"С лета я перестала одеваться. Наступила осень, потом – зима. Конечно, в сильные холода я брала с собой кофту на всякий случай, но так и не надевала ее. Ее наличие лишь успокаивало психологически", – делится Ольга.

Бегунья советует: если вы планируете поступать так же, то начинать лучше летом, а со снижением температуры просто не утепляться, таким образом давая организму привыкнуть. Но обязательно стоит взять с собой теплую одежду на пробежку: если вы будете замерзать, то лучше одеться.

Ольга. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К примеру, в магазин Ольга тоже старается бегать – это позволяет разогреть тело. Даже купание в проруби она совершила после пробежки в легкой одежде. Благодаря этому, считает девушка, удалось не замерзнуть после ледяной воды.

Правда, зимняя одежда у Ольги все же есть – на прогулку с ребенком она надевает куртку. Но не всегда прогулка – это прогулка. На днях, к примеру, мама с коляской пробежала порядка 17 км.

Бегать с коляской, к слову, нелегко.

"Это очень тяжело из-за веса коляски, особенно если бежишь в горку. Если ветер, то капюшон коляски его ловит как ловушка и приходится преодолевать сопротивление ветра своему телу. К тому же, руки не работают как обычно при беге. Первое время у меня очень болел корпус, мышцы рук, поясница", – делится россиянка.

Ольга. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Бегать с коляской Ольга начала с самого рождения сына. Из-за кесарева сечения врачи пророчили ей возвращение в спорт только через полгода. Но девушка решила по-своему и уже через 2,5 недели вышла на дорожку. Со временем супруг купил ей беговую коляску – она имеет большие колеса для амортизации и устойчивости, пятиточечные ремни безопасности для ребенка, аэродинамическую форму.

С ней Ольга уже установила два мировых рекорда, в том числе пробежав полумарафон с коляской босиком, и по пересеченной местности – по лесу.

Ольга с Родионом. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Было 34 градуса жары, плюс неровная трасса, грунт, камни, шишки, песок, холмы, из-за которых были постоянные подъемы. Ребенку было тяжело сидеть, а я все время следила за коляской, из-за чего несколько раз налетала на камни.

Было около 15 остановок, так как ребенок то в туалет захочет, то еще что-либо. Но ни разу не было внештатной ситуации: интуитивно чувствуешь, когда неровная поверхность, снижаешь скорость, чтобы ребенок не ударился", – вспоминает Ольга Бекрицкая.

Ольга бегает в парке. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В скором времени – к 5 годам сына – она планирует заканчивать бегать с коляской, с которой уже осилила порядка 8 тысяч км, и ставит себе новые цели, например, пробежать 100 км или сутки босиком.

К слову, бег босиком, по словам Ольги, не такое простое занятие, как кажется на первый взгляд.

"Все боятся стекла, но я не резала ноги. Причины другие – неподготовленная кожа стирается. К тому же, мы все бегаем с пятки, а пятки можно отбить – мне понадобился год, чтобы начать бегать с носка. Сначала я бегала в кроссовках с маленькой амортизацией, потом перешла на тапочки для естественного бега и только потом стала бегать босиком.

Кожа стирается об асфальт. Он стирает кожу как терка и появляются кровяные мозоли. Кожа должна адаптироваться, за ней нужно ухаживать. Я каждый день обрабатываю ее пемзой, иначе зазубрины могут вызвать боль и дискомфорт. Даже переход с зимы к весне может быть болезненным, так как ноги привыкли бегать по снегу", – рассказывает бегунья.

Бег с коляской. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Случаются и обморожения, ведь мороз можно почувствовать не сразу, а потому Ольга каждый километр проверяет цвет кожных покровов – насторожить должна побелевшая кожа ног.

Алматинцы, конечно, удивляются необычной девушке: даже в плюсовую температуру многие еще в зимних куртках, а Ольга рассекает по парку словно летом. В прошлые выходные она уже произвела фурор, когда появилась без обуви на марафоне Winter Run 2023.

После пробежки. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Люди восхищаются, смотрят, подходят знакомиться, но присоединиться не готовы. В Алматы я еще не встретила ни одного человека, который бы отреагировал негативно. Есть люди, которым что-то непонятно, но это спокойное непонимание. В основном, улыбаются. А в России были разные случаи: вызывали полицию, когда мы с ребенком стояли, хотя я была в обуви, но раздета", – заключила Ольга.

Сейчас она старается развивать собственную инициативу – "Бег с Бекрицкой", в рамках которой планирует научить людей закаливающему бегу и бегу с коляской, но желающих, признается девушка, пока нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010439-kozha-stiraetsya-ob-asfalt-devushka-begaet-zimoy-bosikom-i-v-letney-odezhde-v-almaty/