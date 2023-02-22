"Полный салон привез к руководству": странное поведение водителя возмутило талдыкорганцев

Пассажиры в автопарке. Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.insta_

Странное поведение водителя маршрутного автобуса вызвало недоумение и возмущение жителей Талдыкоргана. Мужчина вступил в конфликт с пассажирами, которым предложил высказать жалобы своему руководству и доставил их в автопарк. Инцидент прокомментировали в городском акимате и автопарке, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео появилось в соцсетях. На кадрах люди в салоне автобуса, которые выражают недовольство действиям водителя. По пояснению автора, пассажиры маршрута №13 повздорили с мужчиной, поэтому он отвез их в автопарк, чтобы они там высказали свои претензии его руководству.

"Все мы опоздали по своим делам. Во-первых, автобус пришел с опозданием в 30 минут. Во-вторых, на замечания пассажиров водитель агрессивно отреагировал и полный салон людей привез в автопарк к руководству. Вот такая странная ситуация. Это что за беспредел?" - указывается в посте.

Инцидент прокомментировали в акимате Талдыкоргана. Здесь сообщили, что уже переговорили с руководством автопарка, которое пообещало не допускать впредь подобных конфликтных ситуаций.

"Опоздание автобуса на 10-15 минут произошло из-за случайной поломки. Мы понимаем недовольство людей. Наш водитель решил уладить конфликт, предложив пассажирам обратиться с соответствующей жалобой к руководству.

Уже тут все претензии были выслушаны. Водителя сменили и автобус незамедлительно отправился по своему маршруту. Мы выражаем всем признательность за понимание. Водителю не грозит увольнение, но он в обязательном порядке будет наказан выговором либо другим дисциплинарным взысканием. Разъяснительная работа с ним уже проведена", - пояснили в автопарке Талдыкоргана.

В Законе РК "Об автомобильном транспорте" отмечается, что автобус - это автомобильное транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и багажа, имеющее более восьми мест для сидения, исключая место водителя.

Пассажир - физическое лицо, пользующееся услугами перевозчика на основании заключенного договора автомобильной перевозки или ином законном основании.

Работы и услуги в сфере автомобильного транспорта осуществляются на основе следующих основных принципов:

1) приоритета безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей;

2) равенства прав физических и юридических лиц при осуществлении работ и услуг в сфере автомобильного транспорта;

3) обеспечения свободы выбора потребителю услуг в сфере автомобильного транспорта;

4) обеспечения в соответствии с законодательством Республики Казахстан свободы цен на работы и услуги в сфере автомобильного транспорта.

При этом пассажиры имеют право осуществлять поездки на любом автобусе; оспаривать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, соответствие уровня качества перевозки ее сертификату.

А перевозчик, осуществляющий регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа, обязан обеспечить технически исправное состояние автотранспортных средств и не допускать выезда на маршрут автотранспортного средства, состояние которого не соответствует установленным техническим, экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности; обеспечить безопасность пассажира, создание ему необходимых удобств и условий обслуживания; обеспечить своевременную перевозку и сохранность багажа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010424-polnyy-salon-privez-k-rukovodstvu-strannoe-povedenie-voditelya-vozmutilo-taldykorgantsev/