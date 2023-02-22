Учитель математики замахивался на детей в одной из школ Актау

Учитель. Кадр из видео: lada.kz

Учителя математики, который замахивался на детей и угрожал им, сняли на видео ученики во время урока в одной из школ Актау. В управлении образования региона прокомментировали произошедшее.

Родители учеников пятого класса школы № 1 в 14 микрорайоне города сообщили корреспондентам "Лада" о том, что инцидент произошел на уроке 20 февраля.

"Ранее дети говорили, что учитель очень строгий, но мы не придали этому особого внимания. Но после увиденного видео решили придать огласке. Разве так можно общаться с детьми и замахиваться на них? Это недопустимое поведение учителя", – отметили они.

По словам родителей, после произошедшего они обратились к директору школы. В итоге, как отметили мамы и папы школьников, в классе просто заменили учителя математики, при этом не уволив предыдущего.

"Он даже нехотя по просьбе директора извинился перед родителями. Вину своего недопустимого поведения не признает. Подобные конфликты уже были и в других классах школы", – возмутились родители.

В управлении образования региона корреспондентам издания сообщили, что учитель все же признал свою вину и принес извинения. В ведомстве также уточнили, что в связи с произошедшим инцидентом в общеобразовательной школе №1 проведено служебное разбирательство.

Сообщается, что данный учитель работает в этой школе с 8 января 2018 года.

"По данному вопросу прошло совещание, учитель признал вину и извинился перед родителями. В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Трудового кодекса Республики Казахстан учителю был объявлен выговор, директору школы – замечание за ослабление контроля", – отметили в управлении образования.

Отметим, что согласно статье 64 ТК РК, за совершение работником дисциплинарного проступка работодатель или первый руководитель национального управляющего холдинга в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, вправе применить следующие виды дисциплинарных взысканий:

замечание;

выговор;

строгий выговор;

расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010358-uchitel-matematiki-zamahivalsya-na-detey-v-odnoy-iz-shkol-aktau/