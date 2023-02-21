Один из районов Астаны погрузился в темноту из-за аварийного отключения (фото, видео)

Улицы Астаны. Фото: t.me/astanovka98

В одном из районов Астаны частично отключилось электричество – произошло аварийное отключение на ТЭЦ-2, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акмолинской РЭК.

Кадры с астанинских улиц, погруженных в темноту, появились в столичном Telegram-канале Astanovka98.

По данным АО “АРЭК” , в 20:14 произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Астана цепь левая.

Отключение произошло в районе Байконыр, в квадрате: проспект Богембая Батыра – проспект Республики – улица Валиханова – улица Бараева.

Отмечалось, что аварийные бригады запитывали подстанции от левой цепи.

При этом, по данным пресс-службы, в 21:13 ограничения по подстанции "Астана" и подстанции "ЧЛЗ" были сняты.

"Подстанции запитаны от ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 – Астана цепь левая", – заявили специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010311-odin-iz-rayonov-astany-pogruzilsya-v-temnotu-iz-za-avariynogo-otklyucheniya-foto-video/