Один из районов Астаны погрузился в темноту из-за аварийного отключения (фото, видео)

Улицы Астаны. Фото: t.me/astanovka98

В одном из районов Астаны частично отключилось электричество – произошло аварийное отключение на ТЭЦ-2, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акмолинской РЭК.

Кадры с астанинских улиц, погруженных в темноту, появились в столичном Telegram-канале Astanovka98.

"В 20:14 произошло аварийное отключение воздушной линии (ВЛ )110 кВ ТЭЦ-2-Астана цепь левая", – сообщили в АО "АРЭК".

Отключение произошло в районе Байконыр, в квадрате: проспект Богенбай Батыра – проспект Республики – улица Валиханова – улица Бараева.

Отмечалось, что в 20:45 отключилась ТЭЦ 2-Астана правая, после чего было произведено переключение на ТЭЦ 2-Астана левая. Аварийные бригады запитали подстанции от левой цепи.

При этом, по данным пресс-службы, в 21:13 ограничения по подстанции "Астана" и подстанции "ЧЛЗ" были сняты.

"Подстанции запитаны от ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 – Астана цепь левая. Ограничение в электроснабжении полностью устранено", – заявили в компании.

Сообщается, что завтра в дневное время специалисты осмотрят линии электропередач и назовут причины отключения.

Отметим, что АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания" (АО "АРЭК"), как сообщается на официальном сайте компании, было образовано 1 марта 2001 года.

Предприятие входит в группу компаний АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" (АО "ЦАЭК").

Компания осуществляет передачу и распределение электроэнергии для потребителей 14 районов Акмолинской области, а также города Астаны. Площадь зоны обслуживания составляет 114,428 тыс. квадратных метров и население в 748 тыс. человек.

АО "АРЭК" подключено к единой энергетической системе Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010311-odin-iz-rayonov-astany-pogruzilsya-v-temnotu-iz-za-avariynogo-otklyucheniya-foto-video/