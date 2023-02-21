Сдавали в аренду: 1,5 тыс. бесконтрольных квартир акимата нашли в Петропавловске

Многоэтажный дом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Антикоррупционная служба по Северо-Казахстанской области выявила 1,5 тыс. бесконтрольных квартир, стоящих на балансе акимата Петропавловска, передает Петропавловск.news.

Как рассказал руководитель Департамента агентства РК по противодействию коррупции по СКО Сергей Перов, квартиры состояли на балансе городского акимата, но документы на них отсутствовали. При этом жилье неправомерно сдавали в аренду.

"По сути, квартиры были бесхозными. Возможно, такая ситуация возникла из-за большой текучести кадров в отделе ЖКХ акимата Петропавловска. Нынешнее руководство города даже не знало о существовании этих квартир.

Наши специалисты обошли указанные квартиры. В большинстве из них проживали посторонние люди без договора, которые не вносили арендную плату за проживание в бюджет. На данный момент идет полный анализ по данному жилью. Лиц, незаконно проживающих, будут выселять и заселять нуждающихся граждан", - пояснил Сергей Перов.

Также, как стало известно, не отвечал требованиям законодательства и процесс распределения жилья комиссией. Нарушали порядок очередности. Антикор установил 1360 фактов исключения граждан по категории "дети-сироты" из списка нуждающихся в жилье без указания причин. Допущено 70 фактов предоставления квартир лицам, не состоящим в очереди.

Руководитель областной Антикоррупционной службы добавил, что на сегодня все выпавшие из списка нуждающихся в жилье из госфонда граждане восстановлены в очереди.

Начато распределение арендных квартир, в первую очередь, среди социально уязвимых слоев населения: детей-сирот, матерей-героинь и многодетных семей.

"На сегодня ключи от новых квартир получили 2 семьи, стоявшие в очереди более 15 лет, хотя жилье им должны были выдать еще два года назад", - отметил Сергей Перов.

Как объясняют специалисты, в очередь на жилье из государственного жилищного фонда могут встать:

инвалиды и участники ВОВ;

дети-сироты;

многодетные семьи;

социально уязвимые слои населения (ветераны ВОВ; ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ; ветераны боевых действий на территории других государств; инвалиды I и II групп; семьи, имеющие детей-инвалидов; лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний; пенсионеры по возрасту; кандасы; лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий; семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы; неполные семьи);

государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие;

граждане РК, единственное жилище которых признано аварийным.

При этом услуга по постановке в очередь доступна на портале Электронного правительства (egov.kz). Казахстанцам понадобится только наличие электронной цифровой подписи.

Чтобы подать заявку, на сайте Электронного правительства в разделе "Недвижимость" необходимо выбрать услугу "Постановка на учет и очередность" и нажать кнопку "Заказать услугу онлайн".

Далее откроется 4 этапа заполнения заявки:

1 этап - выбирается причина обращения (постановка на учет или изменение информации о себе, если услугополучатель уже состоит в очереди);

2 этап - данные о месте проживания и членах семьи (ИИН на каждого человека), социальном статусе и принадлежности к различным категориям, о трудоустройстве (ИИН/БИН работодателя) и так далее;

3 этап - подписание заявки с помощью ЭЦП;

4 этап - отображение статуса обращения.

Обработка заявки и ответ (подтверждение о постановке на учет или отказ) будут предоставлены в течение 15 рабочих дней. Услуга бесплатная.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010254-sdavali-v-arendu-15-tys-beskontrolnyh-kvartir-akimata-nashli-v-petropavlovske/